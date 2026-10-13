Kayserispor, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor tarafından konuk edilecek. Sarı-kırmızılı ekip, dün yapılan antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarına deva etti. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bitti.

Samed Aydın SUN / KAYSERİ,