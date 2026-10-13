Olay, akşam saatlerinde Zincirlikuyu alt geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nisbetiye Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında ana su borusu patladı. Borunun patlaması sonrasında Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri gönderildi. Belediye ekipleri ise alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti. Caddede ve alt geçitte biriken sudan dolayı araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Suyun tahliye edilmesi sonrasında trafik akışı normale döndü.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL,