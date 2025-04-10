Süper Lig’deki kötü gidişatı durdurmak isteyen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçını kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda bu kritik karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden genç stoper Taha Altıkardeş, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkarak 90 dakika görev aldı ve formasına yeniden kavuştu.

Taha, son olarak 15 Aralık 2024’te Hatayspor ile Mersin’de oynanan maçta ilk 11’de görev almıştı. O maçta yüzüne aldığı darbe sonucu baygınlık geçiren ve elmacık kemiğiyle çevresinde kırıklar oluşan genç futbolcu, ameliyat edilip sahalardan uzak kalmıştı. Ardından yaşadığı adale sakatlığı da Taha’nın dönüşünü geciktirdi.

Bu süreçte yalnızca Galatasaray karşısında 2, Trabzonspor karşısında ise 6 dakika süre alabilen Taha Altıkardeş, nihayet tam anlamıyla sahalara döndü. Konyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de yer alması beklenen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 17 maçta 1017 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Teknik ekibin gelecek planlarında önemli bir yer tutan Taha, Göztepe taraftarına da yeniden umut verdi.