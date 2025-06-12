"Teslim olan terörist sayısında artış var"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu aktardı.

Aktürk, Pençe-Kilit başta olmak üzere tüm operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğunu belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda 112'si son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 şahıs yakalanmış, son bir haftada engellenen 1634 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37 bin 637 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Münbiç bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Bölgesel ve küresel barışa katkı

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 6 Haziran'da Komuta Kademesi ile gittiği Kütahya'da, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu, Mehmetçiklerle bayramlaştığını hatırlattı.

Bakan Güler'in, 10 Haziran'da resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini hatırlatan Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın ise 16 Haziran'da resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek İtalya Genelkurmay Başkanı'nı ve 17 Haziran'da NATO Askeri Komite Başkanı'nı ağırlayacağını söyledi.

Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 16-19 Haziran tarihleri arasında Japonya'ya resmi ziyarette bulunmasının planlandığını da belirtti.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı'na da değinen Aktürk, 17-19 Haziran tarihleri arasında Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı'nın, Aksaz Deniz Üs Komutanı'nı Muğla'da, 18-19 Haziran tarihlerinde ise Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ise şunları anlattı:

"614 gündür Gazze'ye keyfi ve hukuksuz saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi, insani yardımların ulaşmasına da engel olmaya devam etmektedir. İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail hükümetini bir kez daha en kısa zamanda Gazze'de ateşkese razı olmaya, Batı Şeria'ya yönelik baskılarına son vermeye ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasına engel olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olduğunu vurgulayan Aktürk, gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Aktürk, şunları kaydetti:

"12-19 Haziran tarihleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla Nahçıvan'da, Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı yapılmaktadır. Yine Nahçıvan'da 20-30 Haziran tarihleri arasında Mustafa Kemal ATATÜRK-2025 müşterek ve fiili atışlı arazi tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sarsılmaz Kardeşlik ve Mustafa Kemal ATATÜRK-2025 tatbikatlarının seçkin gözlemci günü eş zamanlı olarak 30 Haziran'da icra edilecektir. Bu vesileyle 'iki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü şimdiden kutluyoruz."

Hava Kuvvetleri tarafından bugün "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Final Programı" etkinlikleri kapsamında 3 adet F-16 uçağı ile Kastamonu'da muharip uçak geçişi yapılacağının bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, 'Avrupa Emekli Hava Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nın da Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Doğal afetlerle mücadele

Aktürk, TSK'nın insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü' kapsamında 9 Haziran'da Kepsut/Balıkesir'de, 11 Haziran'da Lapseki/Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 2 helikopterimiz ile destek sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

TSK'nın modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle her geçen gün daha da arttığına vurgu yapan Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56), Dragoneye-2 Termal Kamera ile Modüler Gündüz Görüş Kamerası, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, INDO DEFENCE-2025'e, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katıldığını ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ile Endonezya Tedarik Makamı arasında 48 adet KAAN'ın ihracatı için gerçekleştirilen imza töreninde yer aldığını hatırlatarak, "Yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ve gelecek hedeflerini ortaya koyan söz konusu anlaşmanın ülkemizin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından biri olan dost ve kardeş Endonezya ile son dönemde artan ikili ilişkilerimiz ve işbirliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

"Teslim olan terörist sayısında artış var"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması

Kaynaklar, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nın Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin ise "Türkiye olarak temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.