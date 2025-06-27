Ankara'da yer alan Litai Otel’de, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin gelenekselleşmiş olan 75'inci İş’te Fırsat Toplantısı yapıldı. Toplantı, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyelerinin faaliyette oldukları sektörler hakkında gerçekleştirdikleri sunum ile başladı.

'Değişimi yöneten liderlere ihtiyaç var'

Toplantı konuğu ise “Teknoloji çağında çağdaş liderlik, liderlikte çağdaş eğilimler” konulu sunumuyla Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş oldu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Sadece değişime ayak uyduran değil, değişimi yöneten liderlere ihtiyaç var. Duyguların, karar süreçlerindeki etkisini gözeten, kültürü anlamadan lider olunamayacağını bilen ve özellikle kadın liderliğinin gücünü fark eden çağdaş liderlere ihtiyaç var” diye belirtti. Allıoğlu açıklamasının devamında, "Bugün bu sürece katkı sağlayacak çok değerli bir buluşmaya daha imza atıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Acar Baltaş ise “Liderlik insanları etkilemektir. Bu, bağ kurarak ve ilişki geliştirerek olur. Liderlik birlikte çalıştığınız insanların potansiyelini ortaya çıkarmaktır. İnsanlara sizin özelliklerinize sahip olmaları için, onlara ilham verebilmek liderliktir. Bu işin felsefesinde bağ kurmak var. Birlikte çalıştığınız insanların hayat yolculuğunu, nelerden geçtiğini, hangi zorlukların üstesinden geldiğini bilin. Bunun için sohbet edin” şeklinde konuştu.

Acar Baltaş’ın sunumu sonrası GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Baltaş'a ve toplantının sponsorlarına katkıları sebebiyle plaket takdim edildi.