Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı kırsal alanda çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangının Hacılar Mahallesi’nde başlamasının ardından hızla yayılan alevler nedeniyle Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tahliye edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Arazözler, kepçeler ve çeşitli iş makineleriyle alevlere müdahale edilirken, yangının etkili olduğu Taşoluk Mahallesi’nde üç evin hasar gördüğü belirtildi.

Olayın büyüklüğü böyle gözler önüne serildi!

Hayvanların güvenli bölgelere taşındığı bildirildi. Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı videoda, yangın alanında hayvanların panik içinde çığlık attığı anlar yer aldı. Görüntüler, olayın ne kadar dramatik boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.