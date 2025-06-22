CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze açıklarındaki enerji kaynaklarının hedefte olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gazze'nin önünde Avrupa'ya 100 yıl yetecek ve bizim de Kıbrıs'ımızın da söz sahibi üzerinde olması gereken hidrokarbon yatakları var. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri, İsrail'le birlikte planlıyorlar ve Türkiye'ye burada çok küçük iç politika açısından işe yarayabilecek ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar.”

“ABD'nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz”

Özel, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına da tepki gösterdi:

“Türkiye'nin yanı başında hukuksuz operasyonlara, sağlığımızı tehdit edecek nükleer sızıntı tehlikelerine, başlayacak, bitmeyecek savaşlara, hepimize kaybettirecek yeni ekonomik krizlere karşı duruyoruz. AK Parti iktidarının yapmadığını, yapamadığını açıkça söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz.”

“Bir kilo buğdayla bir ekmek aldırmayan bu hükümete yazıklar olsun”

Konuşmasında çiftçilerin durumuna değinen Özel, eline aldığı buğday ve ekmekle fiyat karşılaştırması yaptı:

“Elimde kilosu 13 buçuk lira olan buğday var. Kilosu 13 buçuk lira olan buğdayı satıyorsunuz ve bunun sonucunda 250 gramlık bir ekmek bile alamıyorsunuz. Bir kilo buğdayla bir ekmek aldırmayan bu hükümete yazıklar olsun.”

“Tekirdağ 75 milyar lira vergi ödedi, karşılığında 17 milyar liralık hizmet aldı”

Özgür Özel, iktidarın Tekirdağ’a yatırım yapmadığını savundu:

“Tekirdağ 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı, 17 milyar liralık hizmet yaptı. Yani 5 veren 1 alan. Tekirdağ'dan alırken kepçeyle alan, Tekirdağ'a verirken çay kaşığını bile çok gören bir anlayışla karşı karşıyayız.”

“Ergene'yi getirdiği nokta budur”

Ergene Nehri’nin kirliliğini bir pet şişe içindeki suyla göstererek Erdoğan’a yüklendi:

“Erdoğan 2011'de bu meydanlara geldi, Tekirdağ'a geldi, Ergene'ye geldi. Dedi ki; 'Nasıl Haliç'i temizlediysek. Ergene’yi de o şekilde temizleyeceğiz.' Bakın o günden bugüne işte size Erdoğan'ın verdiği tertemiz Ergene sözü. İşte Erdoğan'ın Ergene'ye gösterdiği saygı, verdiği sözün karşılığı budur.”

“Türkiye tarihinin en büyük gelir adaletsizliğini yaşıyor”

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçinin ürettiğini asgari ücretli, emekli alamıyor. Bir yanda servetine servet katanlar var, diğer yanda her geçen gün biraz daha yoksullaşanlar var. Türkiye tarihinin en büyük gelir adaletsizliğini yaşıyoruz.”

“Namertçe saldıranlardan bu millet ilk seçimde hesap soracak”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, yargı sürecine yönelik sert ifadeler kullandı:

“Ekrem Başkan'ın en yakın dostlarına Ekrem Başkan’a iftira atması karşılığında özgürlük teklif ettiler. Kadınları, küçücük çocuklarıyla tehdit ettiler... Namertçe saldıranlardan bu millet önüne gelen ilk sandıkta hesap soracaktır.”

“Sandık gelecek, bu iktidar gidecek”

CHP lideri erken seçim çağrısını yineledi:

“Buradan, hep bir ağızdan sesleniyoruz; ey Erdoğan, ben halkım, ben halkım, ben milli iradeyim, adayımı bırak, sandığı getir, adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum. Sandık gelecek bu iktidar gidecek ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak.”