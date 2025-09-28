DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır’da düzenlenen “Barışın İnşası için Yeni Bir Başlangıç”toplantısında yaptığı konuşmada, çözüm sürecinin önemine vurgu yaparak Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’de yürütülen sürecin önünde engel olmaması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Barosu’nun Sur ilçesindeki bir otelde gerçekleştirdiği toplantıya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak, DEM Parti milletvekilleri, bölge baro başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“Bu süreç 86 milyonu ilgilendiriyor”

Bakırhan, konuşmasında barışın toplumun tamamını kapsadığını belirterek şunları söyledi:

“Bir yıldır devam eden çok anlamlı ve tarihi bir süreci birlikte yürütüyoruz. Bu süreç 86 milyonu ilgilendiren bir süreçtir. Tüm provokasyonlara rağmen sürecin devam etmesi çok kıymetlidir. Bu sürecin bozulmasını isteyenler var ama Diyarbakır halkı ve partimiz buna izin vermeyecek.”

“Meclis barış yasalarını gündemine almalı”

Sürecin yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu belirten Bakırhan, Meclis’e çağrıda bulundu:

“Bir yıldır toplumun tüm dinamiklerinin görüşleri dinlendi ve kayıt altına alındı. Artık Meclis dinlemeyi bırakmalı ve barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu başta olmak üzere temel yasalar yeniden düzenlenmelidir. Toplumun genel beklentisi budur.”

“Suriye sürecin önüne set olmamalı”

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’deki çözüm sürecine engel olmaması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’deki mesele, Türkiye’deki barış sürecinin önüne set olarak konulmamalıdır. Aksine Türkiye’de bu süreç başarıya ulaşırsa, Suriye için de bir model olabilir. Türkiye’de atılacak adımlar sadece ülkemizi değil, Kamışlı, Halep ve Hevler’i de rahatlatacaktır.”

“Tutuklu siyasetçiler özgür kalmalı”

Konuşmasında siyasi tutuklulara da değinen Bakırhan, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılması gerekir. Seçilmiş insanların cezaevinde olması demokrasiyle bağdaşmaz. Ayrıca hasta tutukluların da derhal serbest bırakılması, cezaevlerinin boşaltılması gerekir” dedi.