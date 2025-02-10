Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Çiftçi (45) yönetimindeki 06 ETJ 08 plakalı kamyonet, Kömürler Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle önünde seyir halinde olan Y. T.(26) idaresindeki 02 AEF 018 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücülerden Ahmet Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan A.K.(45) ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Ahmet Çiftçi’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü Y.T.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.