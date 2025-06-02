HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Elif Akgül hakkında tahliye kararı verildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan açıklamada, Akgül’ün avukatları tarafından yapılan itirazın kabul edildiği ve mahkemenin tensip zaptı doğrultusunda tahliye kararı verdiği belirtildi.

Gazeteci Elif Akgül Kimdir?

Elif Akgül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu bir gazetecidir. Gazeteciliğe İMC TV’de muhabir olarak başlamış, ardından Aralık 2012 ile Haziran 2018 arasında bianet’te İfade Özgürlüğü Haberleri Editörü olarak görev yapmıştır. Daha sonra Tele1’de “Sansürü Yeniyoruz” ekibinde yer almış ve T24’te gece editörlüğü yapmıştır. 2018 yılından bu yana bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Akgül, gazetecilik kariyeri boyunca ifade özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanmıştır. Çiçek Tahaoğlu ile birlikte “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Elkitabı”nı hazırlamış ve Canan Coşkun ile birlikte 2017 yılında Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür

2025 yılında Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 18 Şubat’ta tutuklanmış, ancak 2 Haziran 2025 tarihinde Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) yaptığı itiraz üzerine tahliye edilmiştir.

Elif Akgül, insan hakları savunuculuğu ve bağımsız gazetecilik alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.