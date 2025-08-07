Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in geride kalan 67 sezonunda en fazla Fenerbahçe ile karşılaştı. Ezeli rakipler ligde tam 136 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray Ligde En Çok Gençlerbirliği’ni Yendi

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla galibiyeti Gençlerbirliği karşısında aldı. Başkent temsilcisiyle oynadığı maçlarda 54 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, en fazla golü de yine Gençlerbirliği'ne karşı buldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ağlarını toplam 172 kez sarsarak bu alanda da zirvede yer aldı.

En Fazla Yenilgiyi Fenerbahçe’den Aldı

Lig tarihinde en çok golü Fenerbahçe’den yiyen Galatasaray, bu ezeli rakibinden 164 gol yedi. Aynı zamanda Galatasaray, Süper Lig'de en fazla mağlubiyeti de yine Fenerbahçe karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı bugüne kadar 53 kez mağlup etti.

Galatasaray'ın Süper Lig Performansından Öne Çıkanlar:

En çok karşılaştığı rakip: Fenerbahçe (136 maç)

En çok mağlubiyet aldığı takım: Fenerbahçe (53 yenilgi)

En çok gol yediği takım: Fenerbahçe (164 gol)

En çok galibiyet aldığı takım: Gençlerbirliği (54 galibiyet)

En çok gol attığı takım: Gençlerbirliği (172 gol)

2025-2026 Sezonu Galatasaray İçin Zorlu Başlıyor

Yeni sezona deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak olan Galatasaray, şampiyonluk unvanını korumak ve ligdeki üstün istatistiklerine yenilerini eklemek istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca hem ezeli rakiplerine karşı mücadele verecek hem de istatistiksel üstünlüğünü devam ettirmeye çalışacak.

Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 136 38 45 53 133 164 Beşiktaş 134 51 43 40 165 143 Trabzonspor 104 47 25 32 142 119 Gençlerbirliği 98 54 21 23 172 101 Samsunspor 64 43 14 7 138 48 Göztepe 62 37 13 12 99 45 Kayserispor 58 36 17 5 130 46 Antalyaspor 58 37 14 7 115 49 Konyaspor 48 35 8 5 92 32 Çaykur Rizespor 46 32 7 7 113 47 Kasımpaşa 42 26 9 7 87 48 Kocaelispor 40 25 9 6 76 38 RAMS Başakşehir 34 19 8 7 60 38 Fatih Karagümrük 20 13 5 2 39 18 Alanyaspor 18 12 3 3 42 18 Gaziantep FK 12 10 1 1 27 11 Eyüpspor 2 1 1 0 7 3