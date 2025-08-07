Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in geride kalan 67 sezonunda en fazla Fenerbahçe ile karşılaştı. Ezeli rakipler ligde tam 136 kez karşı karşıya geldi.
Galatasaray Ligde En Çok Gençlerbirliği’ni Yendi
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla galibiyeti Gençlerbirliği karşısında aldı. Başkent temsilcisiyle oynadığı maçlarda 54 kez sahadan galip ayrılan Galatasaray, en fazla golü de yine Gençlerbirliği'ne karşı buldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ağlarını toplam 172 kez sarsarak bu alanda da zirvede yer aldı.
En Fazla Yenilgiyi Fenerbahçe’den Aldı
Lig tarihinde en çok golü Fenerbahçe’den yiyen Galatasaray, bu ezeli rakibinden 164 gol yedi. Aynı zamanda Galatasaray, Süper Lig'de en fazla mağlubiyeti de yine Fenerbahçe karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı bugüne kadar 53 kez mağlup etti.
Galatasaray'ın Süper Lig Performansından Öne Çıkanlar:
-
En çok karşılaştığı rakip: Fenerbahçe (136 maç)
-
En çok mağlubiyet aldığı takım: Fenerbahçe (53 yenilgi)
-
En çok gol yediği takım: Fenerbahçe (164 gol)
-
En çok galibiyet aldığı takım: Gençlerbirliği (54 galibiyet)
-
En çok gol attığı takım: Gençlerbirliği (172 gol)
2025-2026 Sezonu Galatasaray İçin Zorlu Başlıyor
Yeni sezona deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak olan Galatasaray, şampiyonluk unvanını korumak ve ligdeki üstün istatistiklerine yenilerini eklemek istiyor. Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca hem ezeli rakiplerine karşı mücadele verecek hem de istatistiksel üstünlüğünü devam ettirmeye çalışacak.
Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|136
|38
|45
|53
|133
|164
|Beşiktaş
|134
|51
|43
|40
|165
|143
|Trabzonspor
|104
|47
|25
|32
|142
|119
|Gençlerbirliği
|98
|54
|21
|23
|172
|101
|Samsunspor
|64
|43
|14
|7
|138
|48
|Göztepe
|62
|37
|13
|12
|99
|45
|Kayserispor
|58
|36
|17
|5
|130
|46
|Antalyaspor
|58
|37
|14
|7
|115
|49
|Konyaspor
|48
|35
|8
|5
|92
|32
|Çaykur Rizespor
|46
|32
|7
|7
|113
|47
|Kasımpaşa
|42
|26
|9
|7
|87
|48
|Kocaelispor
|40
|25
|9
|6
|76
|38
|RAMS Başakşehir
|34
|19
|8
|7
|60
|38
|Fatih Karagümrük
|20
|13
|5
|2
|39
|18
|Alanyaspor
|18
|12
|3
|3
|42
|18
|Gaziantep FK
|12
|10
|1
|1
|27
|11
|Eyüpspor
|2
|1
|1
|0
|7
|3