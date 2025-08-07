Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,68 artışla 572 bin 198, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 olarak kaydedildi.

Tam Elektrikli Otomobil Satışları Yüzde 146,9 Arttı

Ocak-Temmuz 2025 döneminde tam elektrikli otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 146,9 artış göstererek 102 bin 160 adet seviyesine çıktı. Elektrikli otomobillerin toplam pazar payı, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 7,8’den yüzde 20,5’e yükseldi.

Aynı dönemde hibrit otomobillerin pazar payı ise yüzde 20,2'den 25,7’ye çıktı. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar birlikte değerlendirildiğinde, toplam pazarın yüzde 44,9’u elektrikli motorlu araçlardan oluştu.

Togg, Elektrikli Otomobil Pazarında Zirvede

ODMD verilerine göre, yerli üretim elektrikli otomobil markası Togg, 2025’in ilk 7 ayında liderliğini sürdürdü. Togg T10X satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 19 bin 821 adede ulaştı.

Togg, bu satış rakamıyla en yakın rakibine 2 bin 795 adet fark atarak elektrikli otomobil pazarında liderliğini korudu. Togg’un elektrikli araç pazar payı yaklaşık yüzde 20 olarak kaydedildi.

En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Markaları (Ocak-Temmuz 2025)

Togg – 19.821 adet Tesla – 17.026 adet BYD – 11.752 adet KIA – 6.231 adet MINI – 5.983 adet

Model bazında en çok satılan elektrikli otomobiller:

Togg T10X

Tesla Model Y

MINI Countryman

KIA EV3

KG Mobility (Ssangyong) Torres

Temmuz Ayında Tesla Zirvede

2025 yılı Temmuz ayında Türkiye'de 17 bin 437 adet tam elektrikli otomobil satıldı. Aylık bazda satış sıralaması şu şekilde oluştu:

Tesla – 4.706 adet Togg – 2.720 adet Citroen – 1.362 adet BYD – 1.351 adet Opel – 1.273 adet

Türkiye'de Elektrikli Araçlara Talep Hızla Artıyor

Elektrikli otomobil pazarında yaşanan bu artış, Türkiye’nin mobilite dönüşümünde ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de enerji verimliliği açısından büyük önem taşıyor.