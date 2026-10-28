Taksitli Alışverişte Yeni Dönem: Ürünlere Göre Taksit Sayıları Değişti

Yurt İçi Seyahat ve Konaklamada 18 Aya Kadar Taksit



Yeni düzenlemede en uzun vade seçeneklerinden biri yurt içi seyahat ve konaklama hizmetleri için belirlendi. İlgili satış yöntemleri kapsamında hava yolu ulaşımı, seyahat acenteleri ve konaklama hizmetlerinde azami taksit süresi 18 aya kadar çıkabiliyor.



Ancak bu süre bütün ödeme yöntemlerinde geçerli değil. Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan işlemlerde BDDK tarafından belirlenen kurallar uygulanmaya devam ediyor.