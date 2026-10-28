Taksitli Alışverişte Yeni Dönem: Ürünlere Göre Taksit Sayıları Değişti

Taksitli alışveriş yapmak isteyen tüketicileri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında uygulanacak taksit sürelerini belirleme yetkisi kapsamında yeni sınırları açıkladı. 15 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan düzenleme, özellikle senetle yapılan satışları ve farklı ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen alışverişleri ilgilendiriyor. Televizyon, tablet, beyaz eşya, mobilya ve seyahat harcamalarında uygulanacak azami vade süreleri ürün ve hizmet türüne göre değişiyor.
Taksitli alışveriş yapmak isteyen tüketicileri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında uygulanacak taksit sürelerini belirleme yetkisi kapsamında yeni sınırları açıkladı. 15 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan düzenleme, özellikle senetle yapılan satışları ve farklı ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen alışverişleri ilgilendiriyor. Televizyon, tablet, beyaz eşya, mobilya ve seyahat harcamalarında uygulanacak azami vade süreleri ürün ve hizmet türüne göre değişiyor.
Televizyon ve Tablet Alacaklar Dikkat
Televizyon alışverişlerinde uygulanabilecek taksit sayısı ürünün satış fiyatına göre değişiyor. Fiyatı 5 bin TL'nin altında olan televizyonlarda en fazla 9 taksit yapılabilirken, 5 bin TL ve üzerindeki televizyonlarda üst sınır 4 taksit olarak uygulanıyor.
Tablet bilgisayar satın almak isteyen tüketiciler için belirlenen azami taksit süresi ise 6 ay. Video kameralar, fotoğraf makineleri ve ses sistemleri gibi ürünlerde de en fazla 4 taksit uygulanabiliyor.
Beyaz Eşya ve Mobilyada 9 Taksit İmkanı
Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşya ürünlerinde azami taksit sayısı 9 olarak belirlendi. Elektrikli küçük ev aletleri de ilgili düzenleme kapsamında bu sınırdan yararlanabiliyor.
Mobilya alışverişlerinde de en fazla 9 taksit yapılabiliyor. Koltuk takımı, yatak odası mobilyaları ve benzeri ürünleri senetle satın almayı düşünen tüketicilerin ödeme planlarını bu süreyi dikkate alarak oluşturması gerekiyor.
Yurt İçi Seyahat ve Konaklamada 18 Aya Kadar Taksit
Yeni düzenlemede en uzun vade seçeneklerinden biri yurt içi seyahat ve konaklama hizmetleri için belirlendi. İlgili satış yöntemleri kapsamında hava yolu ulaşımı, seyahat acenteleri ve konaklama hizmetlerinde azami taksit süresi 18 aya kadar çıkabiliyor.
Ancak bu süre bütün ödeme yöntemlerinde geçerli değil. Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan işlemlerde BDDK tarafından belirlenen kurallar uygulanmaya devam ediyor.
Kredi Kartıyla Yapılan Alışverişlerde Kurallar Farklı
Tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri, yeni taksit sınırlarının her ödeme yöntemini aynı şekilde kapsamaması. Ticaret Bakanlığının açıkladığı süreler, BDDK tarafından belirlenen kredi kartı ve finansman kurallarının yerine geçmiyor.
Bu nedenle bir ürünün senetli satışında 9 taksite izin verilmesi, aynı ürünün kredi kartıyla da 9 taksitle satın alınabileceği anlamına gelmiyor. Alışveriş öncesinde kullanılacak ödeme yöntemine göre geçerli taksit sınırının öğrenilmesi gerekiyor.
Taksitli Alışveriş Yapacaklar Nelere Dikkat Etmeli?
Tüketicilerin alışveriş sırasında ürünün fiyatını, uygulanabilecek azami taksit sayısını ve toplam ödeme tutarını birlikte değerlendirmesi önem taşıyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleri aylık taksit tutarını düşürebilse de toplam maliyetin kontrol edilmesi gerekiyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte taksit sürelerinin ürün ve hizmet gruplarına göre farklılaşması, ödeme yönteminin önemini artırıyor. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce satıcıdan geçerli vade koşullarının öğrenilmesi ve ödeme planının bütçeye uygunluğunun değerlendirilmesi gerekiyor.