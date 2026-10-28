Emekli Maaşlarında Ocak 2027 Hesabı: 26 Bin 168 TL İhtimali

En Düşük Emekli Maaşı 26 Bin 168 TL Olabilir mi?



Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yüzde 11,11 oranında artış gerçekleşmesi durumunda tutar yaklaşık 26 bin 168 TL'ye ulaşabiliyor.



Bu hesaplama, söz konusu artış oranının gerçekleştiği varsayımına dayanıyor. Dolayısıyla 26 bin 168 TL, Ocak 2027 için kesinleşmiş bir taban aylık tutarı olarak görülmemeli. En düşük emekli aylığının hangi seviyede uygulanacağı, enflasyon verilerinin yanı sıra bu konuda yapılabilecek yasal düzenlemelere de bağlı olabilir.