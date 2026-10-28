Çalışma Hayatında Yeni Düzenleme: Hibrit Mesai Kuralları Netleşti

Uzaktan ve ofisten çalışma modelini birlikte uygulayan çalışanları ve işverenleri ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hibrit çalışma modeline ilişkin kurallar mevzuata dahil edildi. Yeni uygulamayla çalışanların hangi günlerde iş yerinde bulunacağı, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve mesai saatlerinin nasıl düzenleneceği konusunda sözleşmelerin önemi arttı.
Hibrit Çalışma Modeli Mevzuata Girdi
Hibrit çalışma, çalışanların haftanın belirli günlerinde iş yerinde, diğer günlerinde ise uzaktan görev yapmasına olanak tanıyan bir çalışma modeli olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu çalışma biçiminin hukuki çerçevesi daha açık hale getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, işverenler ile çalışanların çalışma koşullarını belirlerken dikkate alması gereken esasları gündeme taşıdı. Böylece ofis ve uzaktan çalışma günlerinin planlanmasında sözleşme hükümleri daha fazla önem kazandı.
Mesai Günleri ve Saatleri Nasıl Belirlenecek?
Hibrit çalışma düzeninde çalışanların hangi günlerde iş yerinde olacağı ve hangi günlerde uzaktan çalışacağı, işin niteliği ve taraflar arasında belirlenen koşullar çerçevesinde düzenleniyor. Mesai saatlerinin ve çalışma biçiminin açık şekilde belirlenmesi, işveren ve çalışan açısından önem taşıyor.
Çalışma koşullarının sözleşmede netleştirilmesi, görevlerin planlanması ve çalışma düzeninden kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi açısından da önem taşıyor. Bu nedenle hibrit çalışma uygulayan iş yerlerinde sözleşme hükümlerinin ve kurum içi çalışma kurallarının gözden geçirilmesi gerekiyor.
Uzaktan Çalışanlar İçin Neler Değişiyor?
Uzaktan çalışma, özellikle dijital araçlarla yürütülebilen işlerde yaygın olarak kullanılan modeller arasında bulunuyor. Hibrit sistemde ise çalışanların hem ofis ortamında hem de uzaktan görev yapması mümkün oluyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte bu çalışma biçiminin uygulanmasına ilişkin hukuki çerçevenin belirginleşmesi hedefleniyor. İşverenlerin çalışma planlarını oluştururken yürürlükteki mevzuatı dikkate alması, çalışanların da kendi çalışma koşullarını sözleşmeleri üzerinden takip etmesi önem taşıyor.
İşverenler ve Çalışanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Hibrit çalışma modelini uygulayan iş yerlerinde çalışma günleri, mesai saatleri ve uzaktan çalışma koşullarının açık biçimde belirlenmesi gerekiyor. İşin yürütülmesi sırasında tarafların sorumluluklarının netleştirilmesi, çalışma düzeninin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayabilir.
Yeni yönetmelik değişikliğinin kapsamı ve çalışanların durumuna nasıl uygulanacağı konusunda ayrıntıların ilgili mevzuat üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle mevcut uzaktan çalışma sözleşmelerinin yeni kurallarla uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.