Çalışma Hayatında Yeni Düzenleme: Hibrit Mesai Kuralları Netleşti

Mesai Günleri ve Saatleri Nasıl Belirlenecek?



Hibrit çalışma düzeninde çalışanların hangi günlerde iş yerinde olacağı ve hangi günlerde uzaktan çalışacağı, işin niteliği ve taraflar arasında belirlenen koşullar çerçevesinde düzenleniyor. Mesai saatlerinin ve çalışma biçiminin açık şekilde belirlenmesi, işveren ve çalışan açısından önem taşıyor.



Çalışma koşullarının sözleşmede netleştirilmesi, görevlerin planlanması ve çalışma düzeninden kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi açısından da önem taşıyor. Bu nedenle hibrit çalışma uygulayan iş yerlerinde sözleşme hükümlerinin ve kurum içi çalışma kurallarının gözden geçirilmesi gerekiyor.