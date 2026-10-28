Parasal İşlem Limitleri Güncellendi: İşte Yeni Tutarlar



Para Transferlerinde Kimlik Tespiti Sınırı da Değişti



Finansal işlemlerdeki düzenlemeler yalnızca ön ödemeli kart ve sigorta işlemleriyle sınırlı kalmadı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan ayrı bir değişiklikle bazı işlemlerde kimlik tespiti gerektiren parasal sınırlar da artırıldı.



7 Ekim 2026'da yayımlanan düzenleme kapsamında nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin TL'den 370 bin TL'ye çıkarıldı. Elektronik transferlerde ise ilgili kimlik tespiti eşiği 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.



Bu sınırlar, belirli işlemlerde kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanmasıyla ilgili yükümlülükleri düzenliyor. Dolayısıyla tutarların yükselmesi, işlemlerin denetim dışında kaldığı veya yüksek meblağlı transferlerde hiçbir kontrol yapılmayacağı anlamına gelmiyor.