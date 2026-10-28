Parasal İşlem Limitleri Güncellendi: İşte Yeni Tutarlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlar değişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında gerçekleştirilen güncellemeler; ön ödemeli kartları, elektronik para ve mobil ödeme hizmetlerini, hayat sigortalarını ve belirli para transferlerini kapsıyor. Eylül ve Ekim 2026 döneminde yürürlüğe giren değişikliklerle bazı işlem eşikleri iki katına çıkarılırken, yeni tutarların hangi alanlarda geçerli olduğu da netleşti.
Ön Ödemeli Kartlarda Limit 5 Bin 500 TL Oldu
MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında, tek kullanımlık ve yeniden yükleme özelliği bulunmayan ön ödemeli kartlardaki belirli parasal sınır 2 bin 750 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Söz konusu tutar, mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde müşterinin tanınmasına yönelik basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili. Bu nedenle yeni sınır, ön ödemeli kartlarla yapılabilecek bütün harcamalara getirilen genel bir üst limit olarak değerlendirilmemeli.
Mobil Ödeme İşlemlerinde Yeni Tutarlar
Elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden sunulan mobil ödeme hizmetlerinde de bazı parasal eşikler artırıldı. Daha önce tek işlem için 1.000 TL olan sınır 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Aylık işlem tutarı bakımından uygulanan 2 bin 750 TL'lik eşik ise 6 bin 500 TL olarak yeniden belirlendi.
Bu tutarlar, ilgili mevzuatta belirtilen diğer koşulların da karşılanması halinde basitleştirilmiş müşteri tanıma tedbirlerinin uygulanmasıyla bağlantılı. Düzenleme, mobil ödeme hizmetlerinin genel harcama limitlerinin aynı tutarlara sabitlendiği anlamına gelmiyor.
Hayat Sigortalarında Parasal Sınırlar Artırıldı
Düzenlemenin kapsadığı alanlardan biri de hayat sigortaları oldu. Bir yıl içinde ödenecek toplam prim için uygulanan 10 bin TL'lik sınır 20 bin TL'ye yükseltildi.
Tek prim ödemeli hayat sigortalarında ise daha önce 25 bin TL olan parasal eşik 50 bin TL olarak güncellendi. Belirlenen sınırlar, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer şartlarla birlikte değerlendirilerek müşterinin tanınmasına ilişkin prosedürlerde uygulanıyor.
Para Transferlerinde Kimlik Tespiti Sınırı da Değişti
Finansal işlemlerdeki düzenlemeler yalnızca ön ödemeli kart ve sigorta işlemleriyle sınırlı kalmadı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan ayrı bir değişiklikle bazı işlemlerde kimlik tespiti gerektiren parasal sınırlar da artırıldı.
7 Ekim 2026'da yayımlanan düzenleme kapsamında nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin TL'den 370 bin TL'ye çıkarıldı. Elektronik transferlerde ise ilgili kimlik tespiti eşiği 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.
Bu sınırlar, belirli işlemlerde kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanmasıyla ilgili yükümlülükleri düzenliyor. Dolayısıyla tutarların yükselmesi, işlemlerin denetim dışında kaldığı veya yüksek meblağlı transferlerde hiçbir kontrol yapılmayacağı anlamına gelmiyor.
SMS ile Kimlik Doğrulamasında Güvenlik Şartları
Yeni düzenlemeler kapsamında finansal kuruluşların dijital kanallardaki müşteri doğrulama süreçlerine ilişkin şartlar da ele alındı. Belirli koşullarda, müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS koduyla kimlik doğrulaması yapılabilmesi öngörülüyor.
Ancak kullanılacak yöntemin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekiyor. Ayrıca yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını önleyecek yeterli güvenlik tedbirlerinin alınması önem taşıyor.
Yeni Limitler Vatandaşlar İçin Ne Anlama Geliyor?
2026 yılında yapılan düzenlemeler, finansal kuruluşların belirli işlemlerde uyguladığı müşteri tanıma ve kimlik doğrulama süreçlerinde kullanılan parasal eşikleri güncelliyor. Ancak her düzenlemenin kapsamı farklı olduğu için ön ödemeli kart, mobil ödeme, hayat sigortası ve elektronik transfer limitlerini birbirine karıştırmamak gerekiyor.
Özellikle 5 bin 500 TL, 6 bin 500 TL, 30 bin TL ve 370 bin TL gibi tutarlar farklı işlem türlerine ve farklı yasal yükümlülüklere karşılık geliyor. Bu rakamlar, banka hesabındaki para miktarına veya kredi kartının genel harcama limitine getirilen ortak bir sınır olarak yorumlanmamalı.