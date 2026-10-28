Banka Hesabı Olanlar Dikkat: IBAN'ı Kullandırana Bloke Riski

IBAN Karşılığında Para Kazanma Tekliflerine Dikkat



İnternet ortamında ve sosyal medya platformlarında zaman zaman banka hesabını kısa süreliğine kullandırma veya para transferi karşılığında komisyon kazanma teklifleriyle karşılaşılabiliyor. Bu tür tekliflerde kişilere, hesaplarının yalnızca para gönderip almak için kullanılacağı söylenebiliyor.



Ancak transfer edilen paranın dolandırıcılık veya başka bir suçla bağlantılı olması durumunda hesap sahibi de incelemeyle karşılaşabilir. Kişinin sorumluluğu, olayın koşullarına ve elde edilen delillere göre değerlendirilir. Bu nedenle kaynağı bilinmeyen paraların hesaba kabul edilmesi veya başkalarının talimatıyla başka hesaplara aktarılması önemli riskler taşıyor.