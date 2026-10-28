Milyonlarca Memura Yapay Zekâ Eğitimi Zorunluluğu Geliyor

2026-2030 Yapay Zekâ Eylem Planı Kapsamında Uygulanacak



Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı, kamu kurumlarında yapay zekâ teknolojilerinden daha etkin yararlanılmasını ve dijital dönüşüm sürecinin desteklenmesini hedefleyen çalışmalar arasında yer alıyor. Kamu personeline yönelik eğitimler de bu hedeflerin bir parçası olarak öne çıkıyor.



Eğitimlerin uygulama takvimi, kapsamı ve kurumlar bazındaki ayrıntıları konusunda ise ilgili resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.