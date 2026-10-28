Milyonlarca Memura Yapay Zekâ Eğitimi Zorunluluğu Geliyor

Türkiye’de kamu çalışanlarının yapay zekâ alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir eğitim modeli hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında memurlara temel yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verilmesi planlanıyor. Kurumların elektronik öğrenme sistemleri üzerinden yürütülmesi öngörülen eğitimlerde yalnızca katılım değil, personelin başarı durumu da takip edilecek.
Kamu Personeli İçin Dijital Eğitim Dönemi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kamu kurumlarında yapay zekâ kullanımının yaygınlaştırılması ve çalışanların dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kamu personelinin yapay zekânın temel kullanım alanlarını öğrenmesi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlaması amaçlanıyor.
Plan kapsamında verilmesi öngörülen eğitimlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Eğitim süreçlerinin kurumların insan kaynakları sistemleri üzerinden yürütülmesi ve çalışanların bu programlara katılımının sağlanması planlanıyor.
Eğitimlere Katılımın Yanı Sıra Başarı da İzlenecek
Hazırlanan modelde yalnızca eğitim programlarının tamamlanması yeterli görülmüyor. Kamu çalışanlarının eğitim sürecindeki performanslarının ve başarı düzeylerinin de düzenli biçimde değerlendirilmesi öngörülüyor.
Bu yaklaşım sayesinde personelin yapay zekâ konusundaki bilgi seviyesinin takip edilmesi ve eğitimlerin ne ölçüde verimli olduğunun değerlendirilmesi amaçlanıyor.
2026-2030 Yapay Zekâ Eylem Planı Kapsamında Uygulanacak
Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı, kamu kurumlarında yapay zekâ teknolojilerinden daha etkin yararlanılmasını ve dijital dönüşüm sürecinin desteklenmesini hedefleyen çalışmalar arasında yer alıyor. Kamu personeline yönelik eğitimler de bu hedeflerin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Eğitimlerin uygulama takvimi, kapsamı ve kurumlar bazındaki ayrıntıları konusunda ise ilgili resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.