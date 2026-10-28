Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Asgari Ödeme Hesabı Değişti

20 Bin TL Borcu Olan Ne Kadar Asgari Ödeme Yapacak?



Yeni düzenlemenin ödeme tutarlarına etkisi, örnek hesaplamayla daha net görülebiliyor.



Kredi kartı limiti 80 bin TL olan ve ekstre döneminde 20 bin TL borç biriktiren bir kullanıcı, önceki yüzde 40’lık oran üzerinden hesaplandığında 8 bin TL asgari ödeme yapmak zorundaydı. Yeni uygulamadaki yüzde 20’lik oranla birlikte bu tutar 4 bin TL’ye düşüyor.



Ancak bu hesaplama, kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında bulunan kullanıcılar için geçerli. Daha yüksek limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak uygulanmaya devam ediyor.

