Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Asgari Ödeme Hesabı Değişti

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ödeme düzenlemesinde limit sınırı 50 bin TL’den 100 bin TL’ye yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda, limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20’si, 100 bin TL’nin üzerindeki kartlarda ise yüzde 40’ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanıyor. Yeni düzenleme, özellikle 50 bin TL ile 100 bin TL arasında kredi kartı limitine sahip kullanıcıların ödeme yükümlülüğünü etkiliyor.
Kredi Kartlarında Yeni Asgari Ödeme Oranları
Yeni uygulamayla birlikte kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılan limit eşiği yeniden belirlendi. Önceki sistemde 50 bin TL ve altındaki limitlerde dönem borcunun yüzde 20’si, bu tutarın üzerindeki limitlerde ise yüzde 40’ı asgari ödeme olarak hesaplanıyordu.
Düzenlemeyle yüzde 20’lik asgari ödeme oranının uygulandığı limit aralığı genişletildi. Buna göre kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşmayan kullanıcılar dönem borçlarının en az yüzde 20’sini, limiti 100 bin TL’nin üzerinde olanlar ise en az yüzde 40’ını ödemekle yükümlü olacak.
20 Bin TL Borcu Olan Ne Kadar Asgari Ödeme Yapacak?
Yeni düzenlemenin ödeme tutarlarına etkisi, örnek hesaplamayla daha net görülebiliyor.
Kredi kartı limiti 80 bin TL olan ve ekstre döneminde 20 bin TL borç biriktiren bir kullanıcı, önceki yüzde 40’lık oran üzerinden hesaplandığında 8 bin TL asgari ödeme yapmak zorundaydı. Yeni uygulamadaki yüzde 20’lik oranla birlikte bu tutar 4 bin TL’ye düşüyor.
Ancak bu hesaplama, kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında bulunan kullanıcılar için geçerli. Daha yüksek limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak uygulanmaya devam ediyor.
Kredi Kartı Limitlerinde Gelir Kriteri de Gündemde
Kredi kartlarına yönelik düzenlemeler yalnızca asgari ödeme oranlarıyla sınırlı değil. Bankaların, müşterilerinin kredi kartı limitlerini belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirmesine yönelik çalışmalar da gündemde bulunuyor.
Bu süreçte kullanıcıların farklı bankalardaki kredi kartı limitlerinin de değerlendirmeye alınması öngörülüyor. Amaç, toplam kredi kartı limitlerinin kişilerin gelir düzeyleriyle daha uyumlu hale getirilmesi.
Limit Düzenlemesinde 1 Ocak 2027 Tarihi Öne Çıkıyor
Bankaların kredi kartı limitlerini gelir kriterlerine göre değerlendirmesine ilişkin çalışmaların 1 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Toplam kart limiti yüksek olan kullanıcıların bu süreçte bankalarının uygulamalarını takip etmesi önem taşıyor.
Kredi kartı sahiplerinin asgari ödeme tutarını belirlerken kart limitlerini ve ekstre borçlarını dikkate alması gerekiyor. Asgari tutarın ödenmesi borcun tamamının kapatıldığı anlamına gelmiyor; ödenmeyen bakiye üzerinden ilgili faizler işlemeye devam ediyor.