Görev Yeri Değiştirilen İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? Yargıtay Kararı

Çalışma hayatında işverenin görev yeri ve pozisyon değişikliği yetkisiyle ilgili önemli bir yargı kararı gündeme geldi. Özel bir bankada 16 yıl çalışan personelin, önce daha düşük bir pozisyona geçirildiği, ardından farklı şubelere gönderildiği belirtildi. Çalışma koşullarının ağırlaştığını savunarak iş sözleşmesini sona erdiren çalışan, kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin görev yeri değiştirme yetkisinin sınırsız olmadığına ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.

İşverenin Görev Yeri Değiştirme Yetkisi Sınırsız Değil



İşverenler, işin gereklilikleri doğrultusunda çalışanların görevlerinde veya iş yerlerinde değişiklik yapabiliyor. Ancak bu yetki her koşulda sınırsız şekilde kullanılamıyor. Yapılan değişikliğin çalışanın görevini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını nasıl etkilediği, ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda önem taşıyor.



Özellikle uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan personelin daha düşük bir pozisyona alınması veya farklı şubelere gönderilmesi, işçi ile işveren arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor.

