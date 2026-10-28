Görev Yeri Değiştirilen İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? Yargıtay Kararı

Çalışma hayatında işverenin görev yeri ve pozisyon değişikliği yetkisiyle ilgili önemli bir yargı kararı gündeme geldi. Özel bir bankada 16 yıl çalışan personelin, önce daha düşük bir pozisyona geçirildiği, ardından farklı şubelere gönderildiği belirtildi. Çalışma koşullarının ağırlaştığını savunarak iş sözleşmesini sona erdiren çalışan, kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin görev yeri değiştirme yetkisinin sınırsız olmadığına ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.
İşverenin Görev Yeri Değiştirme Yetkisi Sınırsız Değil
İşverenler, işin gereklilikleri doğrultusunda çalışanların görevlerinde veya iş yerlerinde değişiklik yapabiliyor. Ancak bu yetki her koşulda sınırsız şekilde kullanılamıyor. Yapılan değişikliğin çalışanın görevini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını nasıl etkilediği, ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda önem taşıyor.
Özellikle uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan personelin daha düşük bir pozisyona alınması veya farklı şubelere gönderilmesi, işçi ile işveren arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor.
16 Yıllık Banka Çalışanının Tazminat Mücadelesi
Özel bir bankada 16 yıl görev yapan çalışan, önce daha düşük olduğunu belirttiği bir pozisyona geçirildi. Sonrasında farklı şubelere gönderilmeye başlanan personel, çalışma koşullarının ağırlaştığını ileri sürerek iş sözleşmesini feshetti.
Kıdem tazminatı talebinin kabul edilmemesi üzerine yargıya başvuran çalışan, hakkını mahkemede aradı. Dosyanın temyiz aşamasında incelenmesiyle birlikte işverenin görev yeri değişikliği yapma yetkisinin sınırları yeniden gündeme geldi.
Yargıtay'dan Dikkat Çeken Karar
Uyuşmazlığı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin görev yeri değişikliği konusundaki yetkisinin sınırsız olmadığına ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.
Karar, iş yerinde yapılan görev ve yer değişikliklerinin işçi hakları bakımından değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Bununla birlikte kıdem tazminatı hakkı, her görev değişikliğinde otomatik olarak doğmuyor. Somut olayın koşulları, iş sözleşmesi ve yürürlükteki mevzuat birlikte değerlendiriliyor.
İşten Ayrılmadan Önce Nelere Dikkat Edilmeli?
Görev yeri veya pozisyon değişikliği nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmeyi düşünen çalışanların, ayrılma gerekçelerini ve çalışma koşullarındaki değişiklikleri belgelendirmesi önem taşıyor. İş sözleşmesi, yazılı bildirimler ve görev değişikliğine ilişkin belgeler olası bir uyuşmazlıkta değerlendirmeye alınabiliyor.
Kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı ise işten ayrılma nedeni ve olayın özelliklerine göre belirleniyor. Bu nedenle çalışanların istifa kararı vermeden önce somut durumlarını hukuki açıdan değerlendirmeleri gerekiyor.