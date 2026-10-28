Memur Zammında 3 Aylık Hesap Ortaya Çıktı: Enflasyon Farkı Var mı?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalarda üç aylık enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin açıkladığı rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, memurların temmuz ayında aldığı yüzde 7’lik toplu sözleşme zammının altında kaldı. Bu nedenle üç aylık veriler üzerinden henüz enflasyon farkı oluşmadı. Kesin zam oranı ise yılın son üç ayına ait verilerin açıklanmasıyla netleşecek.
Memur Maaş Zammında Üç Aylık Enflasyon Tablosu
2027 yılının ocak ayında maaşlarına zam yapılmasını bekleyen kamu çalışanları, enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranları, altı aylık zam hesabının ilk bölümünü oluşturdu.
Üç aylık dönemde biriken enflasyon yaklaşık yüzde 5,56 olarak hesaplandı. Bu oran, memurların temmuz ayında aldığı yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını henüz aşmadığı için enflasyon farkı hakkı doğurmadı.
Memurlara Enflasyon Farkı Verilecek mi?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranları ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. İlgili dönemde gerçekleşen enflasyonun toplu sözleşme zammını aşması durumunda aradaki fark maaşlara yansıtılıyor.
2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7’lik zam oranının üç aylık enflasyon karşısında henüz aşılmaması, memurların şu aşamada enflasyon farkı alamayacağı anlamına geliyor. Ancak ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak verilerle hesaplamanın değişmesi mümkün.
Ocak 2027 Memur Zammı Ne Kadar Olacak?
2027 yılının ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı uygulanması kararlaştırıldı. Bunun yanında, 2026 yılının ikinci yarısında oluşacak enflasyonun yüzde 7’lik toplu sözleşme artışını aşması halinde enflasyon farkı da maaş hesaplamasına eklenecek.
Bu nedenle ocak ayında uygulanacak toplam zam oranı, yalnızca üç aylık enflasyon verileriyle kesin olarak belirlenemiyor. Yılın kalan döneminde fiyatların ne ölçüde artacağı, memur maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkını doğrudan etkileyecek.
Kesin Zam Oranı İçin Son Üç Ay Bekleniyor
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 dönemindeki maaş artışının netleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Altı aylık dönemin tamamlanmasının ardından enflasyon farkı hesaplanacak ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı ortaya çıkacak.
Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisi, yeni yılda alacağı maaşı belirleyecek verileri takip ederken mevcut üç aylık tablo, kesin zam oranından ziyade hesaplamanın ara aşamasını gösteriyor.