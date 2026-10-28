Memur Zammında 3 Aylık Hesap Ortaya Çıktı: Enflasyon Farkı Var mı?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalarda üç aylık enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin açıkladığı rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, memurların temmuz ayında aldığı yüzde 7’lik toplu sözleşme zammının altında kaldı. Bu nedenle üç aylık veriler üzerinden henüz enflasyon farkı oluşmadı. Kesin zam oranı ise yılın son üç ayına ait verilerin açıklanmasıyla netleşecek.



Muhabir: Zehra Önen