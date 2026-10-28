Emekli Promosyonlarında Yeni Yarış: Ödemeler 35 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar için promosyon kampanyaları ekim ayında da gündemdeki yerini koruyor. Ekim 2026 itibarıyla bazı bankalarda nakit promosyon ve ek ödüllerin toplamı 35 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bankalar arasında 25 bin TL, 30 bin TL ve 32 bin TL seviyelerinde farklı kampanyalar da bulunuyor. Ancak yüksek tutarlı tekliflerden yararlanmak isteyen emeklilerin, nakit ödeme miktarını ve ek avantajların koşullarını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor.
Emekli Promosyonlarında 35 Bin TL Fırsatı
Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen müşterilere farklı promosyon seçenekleri sunuyor. Bazı kampanyalarda yalnızca maaş tutarına göre belirlenen nakit ödeme yapılırken bazı bankalarda ek bankacılık ürünleri ve hizmetleriyle toplam ödül miktarı yükseliyor.
Ekim ayında açıklanan kampanyalarda Şekerbank’ın sunduğu toplam promosyon 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. ING’de toplam ödeme 32 bin TL, DenizBank ve Yapı Kredi’de ise belirli koşullar altında 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor. İş Bankası ve Garanti BBVA’nın kampanyalarında da toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Şekerbank’ta Promosyon 35 Bin TL’ye Ulaşıyor
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını buradan alma taahhüdü veren müşterilerine toplam 35 bin TL’ye kadar promosyon imkânı sunuyor.
Bu tutar, temel maaş promosyonunun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, kredili mevduat hesabı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi ürün ve hizmetlere bağlı ek ödülleri kapsıyor. Dolayısıyla 35 bin TL’lik toplam tutarın tamamı koşulsuz nakit ödeme olarak değerlendirilmemeli.
ING’den 32 Bin TL’ye Kadar Toplam Ödeme
ING’nin emekli promosyon kampanyasında maaş tutarına bağlı olarak 15 bin TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuluyor. Ek nakit ödüllerle birlikte toplam kampanya tutarı 32 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.
Emeklilerin kampanyadan yararlanabilmesi için maaşlarını bankaya taşıma ve ilgili taahhüt koşullarını yerine getirme şartlarını incelemesi gerekiyor. Ek ödüllerin hangi işlemler karşılığında verildiği de toplam kazancı belirleyen unsurlar arasında bulunuyor.
DenizBank ve Yapı Kredi’de 30 Bin TL’ye Kadar Avantaj
DenizBank’ın emekli müşterilere yönelik kampanyasında temel nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam tutar 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ek ödemelerden yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı kullanımı gibi koşullar aranabiliyor.
Yapı Kredi de maaş taşıma ve ek kampanya şartlarına bağlı olarak 30 bin TL’ye kadar toplam ödül sunan bankalar arasında yer alıyor. Ancak kampanyaların geçerlilik tarihleri ve yararlanma koşulları değişebildiği için başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi önem taşıyor.
İş Bankası ve Garanti BBVA’da 25 Bin TL’ye Kadar Promosyon
İş Bankası’nın emekli maaşını taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine sunduğu toplam kampanya tutarı 25 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu tutar, temel nakit promosyonun yanında belirli bankacılık işlemlerinden kazanılabilen ek ödülleri de içeriyor.
Garanti BBVA’da da nakit promosyon ve farklı işlemlere bağlı bonuslarla toplam avantaj 25 bin TL seviyesine çıkabiliyor. Kampanyalardaki ödeme miktarları, maaş aralığına ve müşterinin yerine getirdiği şartlara göre değişiklik gösterebiliyor.
Emekli Promosyonu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Emekli promosyonu seçerken yalnızca ilan edilen en yüksek tutara bakmak yeterli olmayabilir. Toplam kampanya miktarının ne kadarının doğrudan nakit olarak ödendiği, ek ödüller için hangi şartların arandığı ve taahhüt süresinin nasıl işlediği birlikte değerlendirilmelidir.
Bankalar genellikle emekli maaşının belirli bir süre boyunca aynı kurumdan alınmasını taahhüt olarak istiyor. Bu süre tamamlanmadan başka bankaya geçilmesi halinde daha önce alınan promosyonun kalan döneme karşılık gelen bölümünün iadesi gündeme gelebiliyor.
Bu nedenle emeklilerin başvuru yapmadan önce maaşlarına göre alabilecekleri temel promosyonu öğrenmesi, ek ödül koşullarını incelemesi ve kampanyanın son başvuru tarihini kontrol etmesi gerekiyor. Bankaların sunduğu tutarlar ve kampanya şartları değişebildiğinden en doğru karşılaştırma, başvuru tarihindeki güncel bilgiler üzerinden yapılmalı.