Emekli Promosyonlarında Yeni Yarış: Ödemeler 35 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

DenizBank ve Yapı Kredi’de 30 Bin TL’ye Kadar Avantaj



DenizBank’ın emekli müşterilere yönelik kampanyasında temel nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam tutar 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ek ödemelerden yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı kullanımı gibi koşullar aranabiliyor.



Yapı Kredi de maaş taşıma ve ek kampanya şartlarına bağlı olarak 30 bin TL’ye kadar toplam ödül sunan bankalar arasında yer alıyor. Ancak kampanyaların geçerlilik tarihleri ve yararlanma koşulları değişebildiği için başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi önem taşıyor.