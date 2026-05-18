Başkentin sanayi üssü Ostim OSB’yi Ankara medyası yerinde inceledi

M. UMUT KARAKÜLAH

Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik ve berebarindeki BİK heyeti ile birlikte Ankara yerel medyasının temsilcileri, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen bir dizi program ile başkentin sanayi üssünü yerinde inceleme fırsatını buldular.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen programda OSTİM’in üretim kapasitesi, savunma sanayiindeki rolü, teknoloji yatırımları, eğitim projeleri ve uluslararası çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler yerel medya temsilcilerine anlatıldı.

Kahvaltı programıyla başlayan etkinliğe OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, BİK Ankara Şubesi Şefi Serhat Özer, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM OSB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Korhan Gümüştekin ile çok sayıda basın temsilcisi katıldı. Program kapsamında yapılan sunumların ardından yerel basın temsilcilerinin soruları yanıtlandı. Daha sonra OSTİM Teknopark PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi ziyaret edildi.

AYDIN: “ÜRETMEDEN TÜKETMEK OLMAZ”

Programın açılış konuşmasını yapan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, öncelikle OSTİM’in kuruluş mazisinden ve oluşum gayesinden söz etti. Aydın, OSTİM’in eğitimden teknolojiye, sosyal yaşamdan uluslararası iş birliklerine kadar çok yönlü bir yapıya dönüştüğünü ifade ederken, bölgenin ilk yıllardan itibaren bir sanayi şehri anlayışıyla planlandığını belirtti. Aydın, “OSTİM’in en önemli özelliklerinden biri yalnızca üretim alanlarından oluşmaması. Eğitim merkezleri, sosyal tesisleri, spor alanları ve sağlık hizmetleriyle birlikte bütüncül bir yapı oluşturuldu. 1975 yılından itibaren başlayan yerleşim süreci zaman içinde büyüyerek bugünkü haline ulaştı.” dedi.

Savunma sanayiindeki gelişmelerin OSTİM’in dönüşümünde önemli rol oynadığını belirten Aydın, ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların Ankara’da konumlanmasının bölgedeki üretim altyapısını güçlendirdiğini ifade etti. “Bu büyük kuruluşların yüksek standartta üretim yapan tedarikçilere ihtiyacı vardı. OSTİM’deki firmalar da bu süreçte kalite standartlarını yükseltti, yeni teknolojiler kazandı ve daha nitelikli üretim yapan işletmelere dönüştü.” diyen Aydın, bugün Ankara’daki birçok organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ilk gelişimlerini OSTİM’de tamamladığını söyledi.

Orhan Aydın, OSTİM’in yalnızca kendi sınırları içerisinde büyüyen bir yapı olmadığını belirterek Ankara sanayisinin gelişiminde önemli rol üstlendiğini kaydetti. Savunma sanayiinden enerjiye, elektroniğe kadar birçok alanda üretim yapan firmaların OSTİM’de geliştiğini dile getiren Aydın, “Bugün Ankara’daki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların önemli kısmı OSTİM’de doğmuş, burada büyümüş ve daha sonra yeni alanlara taşınmıştır. Ancak bu firmaların büyük bölümü hâlâ OSTİM ile iş birliğini sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

OSTİM’in üretimin yanı sıra insan kaynağı yetiştirilmesine de önem verdiğini vurgulayan Aydın, bu amaçla meslek liseleri, çıraklık eğitim merkezleri ve meslek yüksekokullarının bölge içerisinde oluşturulduğunu söyledi. Teknoloji geliştirme çalışmalarına da değinen Aydın, Türkiye’de ilk kez bir üniversite teknoparkının organize sanayi bölgesi içine taşındığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nın OSTİM’de yer almasıyla birlikte üniversite-sanayi iş birliği somut bir modele dönüştü. Ardından Ankara’daki yedi üniversitenin ortak olduğu ikinci teknopark kuruldu. Burada yüzlerce teknoloji firması faaliyet göstermeye başladı.”

ÇELİK: “BAŞKENTİN SANAYİ VE ÜRETİM GÜCÜNÜ KAMUOYUNA DOĞRU VE ANLAŞILIR BİR BİÇİMDE DUYURMALIYIZ”

OSTİM OSB Başkanı Aydın’dan sonra kürsüye gelen BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik ise OSTİM’in üretim kapasitesinin kamuoyunda yeterince bilinmediğini, bu sanayi ve teknoloji gücünün kapsamlı ve doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti. Ankara’nın sanayi ve teknoloji alanındaki gücünün daha görünür hale getirilmesi gerektiğini belirten Çelik, OSTİM’de gerçekleştirilen üretimin birçok kişi tarafından yeterince tanınmadığını ifade etti.

Çelik, “Ankara genellikle gri ve soğuk bir şehir olarak tanımlanıyordu. Ancak burada çok farklı bir dünya var. İnsanlar dünya çapında projeler üretiyor, önemli işlere imza atıyor. “Boeing parçalarının üretildiğini, ileri teknoloji makinelerin burada yapıldığını duyduğumda büyük şaşkınlık yaşadım.” diyen Çelik, Ankara’daki üretim gücünün yalnızca Türkiye için değil uluslararası ölçekte de önemli hale geldiğini ifade etti. OSTİM’in binlerce kişiye istihdam sağladığını kaydeden Çelik, “Burada insanlar emek veriyor, üretiyor ve katma değer oluşturuyor. Bizim de yapılan güzel işleri daha fazla görünür hale getirmemiz gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

ARICI: “OSTİM TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU”

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı da OSTİM eko sistemini ayrıntılı bir şekilde anlatan sunum yaptı. OSTİM’in yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Arıcı, bölgede 6 binin üzerinde işletme ve yaklaşık 70 bine yakın çalışanın bulunduğunu söyledi. Arıcı, “Türkiye’de 400’ün üzerinde organize sanayi bölgesi var ancak OSTİM’in kendine özgü bir yapısı bulunuyor. Burada yalnızca sanayi değil; eğitim, teknoloji, ticaret ve yaşam alanlarını birlikte içeren bir model oluşturuldu. Bölgede sanayicilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Vergi Dairesi, SGK, emniyet birimleri, KOSGEB ve Türk Standartları Enstitüsü gibi birçok kamu kurumu da OSTİM’de hizmet veriyor.

OSTİM modelinin uluslararası alanda da örnek gösterildiğini ifade eden Arıcı, Özbekistan’da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Arıcı, 2022 yılında OSTİM modelinin uygulanması amacıyla Taşkent’te çalışmalar başlatıldığını ve bölgede 100 hektarlık alan tahsis edildiğini söyledi. “Burada yalnızca fabrikaların bulunduğu bir sanayi alanı değil; eğitim kurumları, teknoloji merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte bütüncül bir yapı oluşturuyoruz.” diyen Arıcı, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Özbek Türk Sanayi Bölgesi’nde Türk firmalarının yatırımlara başladığını belirtti. Arıcı, “Biz OSTİM modelini sadece Türkiye’de değil, dost ve kardeş ülkelerde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü OSTİM yalnızca bir organize sanayi bölgesi değil; bilgi, tecrübe ve üretim kültürünü paylaşan bir kalkınma modelidir.” ifadelerini kullandı.

OSTİM’İN SANAYİ, ÜRETİM, TEKNOLOJİ VE EĞİTİM KAPASİTESİ YERİNDE İNCELENDİ

Programın devamında basın temsilcileri, OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversitenin uygulamalı eğitim modeli, laboratuvar altyapısı ve üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından OSTİM Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi ile Cezeri Teknoloji Araştırma Merkezi gezildi. Ziyaretlerde yürütülen teknoloji geliştirme çalışmaları, yerli üretim projeleri ve Ar-Ge faaliyetleri yerinde incelendi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.