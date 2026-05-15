Medya Çalışanları İçin “Hatıra Ormanı” Oluşturuldu

Orman yangınlarında alevlerle mücadele eden orman işçileri ile afet bölgelerinde gerçeğin izini süren gazeteciler, bu kez “Medya Çalışanları Hatıra Ormanı”nda aynı toprakta buluştu. Öz Orman-İş Sendikası öncülüğünde düzenlenen fidan dikim etkinliği, emek, dayanışma ve vefa duygusunu simgeleyen bir buluşmaya sahne oldu. Her bir fidanın medya kuruluşları adına toprakla buluşturulduğu törende, hem sahada görev yapan orman kahramanlarının fedakârlığı hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde medyanın rolü vurgulandı.

“BUGÜN SADECE FİDAN DİKMİYORUZ”



Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, törende yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca bir ağaç dikim organizasyonu olmadığını belirterek, “Bugün burada yalnızca bir fidan dikimi gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada emeğe, fedakârlığa, vefaya ve birlikte verilen mücadeleye kök salıyoruz.” dedi.

Aslan, orman işçileri ile medya çalışanları arasında güçlü bir kader ortaklığı bulunduğunu ifade ederek, “Orman yangınlarında alevlerin içine giren orman işçisiyle, depremde enkaz başında sabahlayan muhabir, sel felaketinde can pahasına yayın yapan kameraman arasında görünmeyen ama çok güçlü bir kader ortaklığı vardır.” diye konuştu.

“Biz sahada mücadele verirken, basın mensupları milletin gerçeği görmesi için mücadele verdi” diyen Aslan, “Biz dumanın içinde kaldık, onlar o dumanın içinden hakikati taşıdı. Biz yangına koştuk, onlar milletin vicdanını harekete geçirdi.” ifadelerini kullandı.

