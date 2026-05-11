Ankara'nın Gözde Piknik Mekanları Nereler?

Ankara, yeşil alanları ve mesire yerleriyle şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. Başkentin dört bir yanında yer alan bu alanlar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. İşte bu alanlardan bazıları:
Atatürk Orman Çiftliği
Atatürk Orman Çiftliği, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde hem tarihi hem de doğal yapısıyla öne çıkan önemli mesire alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan çiftlik, başkentin planlı gelişim sürecinin simgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Geniş arazisi içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş ve dinlenme noktaları yer alırken, ziyaretçilere şehir içinde doğayla buluşma imkânı sunuyor.
Aynı zamanda çeşitli sosyal tesislere ve üretim alanlarına ev sahipliği yapan Atatürk Orman Çiftliği, hem günlük geziler hem de ailelerin vakit geçirebileceği alanlar arasında bulunuyor.
Merkezi konumu sayesinde ulaşım kolaylığı sağlayan bölge, yıl boyunca yerli ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor ve Ankara’da gezilecek önemli duraklardan biri olarak öne çıkıyor.
Mogan Gölü
Mogan Gölü, Ankara’nın önemli mesire alanları arasında yer alıyor. Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Mogan Gölü, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.
Çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve dinlenme noktaları bulunan Mogan Gölü, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Ayrıca göl çevresindeki kafe ve restoranlar da bölgeye gelenlere sosyal olanaklar sağlıyor.
Karagöl
Çubuk Karagöl, Ankara’nın doğal mesire alanları arasında yer alıyor. Çubuk ilçesi sınırlarında bulunan bu göl, şehir merkezine daha uzak konumuyla sakin ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor.
Ormanlık alanlarla çevrili olan Karagöl çevresinde piknik alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme noktaları bulunuyor. Temiz havası ve doğal manzarasıyla öne çıkan bölge, özellikle kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için tercih edilen mesire alanları arasında gösteriliyor
Göksu Parkı
Göksu Parkı, Ankara’da hem mangal yapılabilen hem de dumansız alan seçenekleri sunan bir mesire alanı olarak dikkat çekiyor. Etimesgut ilçesi sınırlarında yer alan park, geniş alanı sayesinde ziyaretçilere farklı aktivite imkanları sağlıyor.
Göksu Parkı’nda çardaklar ve piknik masalarının yanı sıra barbekülü ve çardaklı özel alanlar da bulunuyor. Bu alanlar özellikle kalabalık arkadaş grupları ve aileler için rahat bir piknik ortamı sunuyor.
Park içerisinde yer alan yürüyüş yolları doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sağlarken, çocuk oyun alanları da aileler için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Göksu Parkı, Ankara’da en çok tercih edilen piknik alanları arasında yer alıyor.
Soğuksu Milli Parkı
Soğuksu Milli Parkı, Ankara’nın önemli doğal alanları arasında yer alıyor. Kızılcahamam ilçesi sınırlarında bulunan park, 1959 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.
Yaklaşık 160 kuş türüne ev sahipliği yapan Soğuksu Milli Parkı’nda ayı, geyik ve tavşan gibi çeşitli yaban hayvanları da bulunuyor.
Volkanik bir bölgede yer alan parkın çevresindeki sıcak ve soğuk su kaynakları kaplıca olarak kullanılırken, Avrupa-Sibirya bitki örtüsünün özelliklerini taşıyan alan, zengin bitki çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.
Park içerisinde piknik ve mangal alanları, bisiklet parkurları, etkinlik alanları ve büfe gibi çeşitli imkânlar yer alıyor. Doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve kuş gözlemciliği gibi aktivitelerin yapılabildiği Soğuksu Milli Parkı, ziyaretçilere hem dinlenme hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.
Aluçdağı Tabiat Parkı
Aluçdağı Tabiat Parkı, Ankara’nın doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için öne çıkan alanları arasında yer alıyor. Çamlıdere ilçesi sınırlarında bulunan park, yürüyüş parkurlarıyla doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.
Park içerisinde piknik ve mangal yapılabilecek alanların yanı sıra restoran hizmeti de veriliyor.
Eymir Gölü
Eymir Gölü, Ankara’nın öne çıkan mesire alanları arasında yer alıyor. Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Eymir Gölü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisi içinde yer alıyor.
Doğal yapısının büyük ölçüde korunduğu Eymir Gölü çevresinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, dinlenme alanları ve piknik alanları bulunuyor.
Özellikle sakin atmosferi ve doğal manzarasıyla dikkat çeken göl, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için tercih edilen noktalar arasında gösteriliyor.
Kurtboğazı Barajı
Kurtboğazı Barajı, Kahramankazan ilçesi sınırlarında bulunuyor ve daha çok günübirlik ziyaretler için tercih ediliyor.
Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme noktaları bulunurken, geniş yeşil alanları ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Baraj manzarası ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bölge, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.
Kartaltepe Kent Ormanı
Kartaltepe Kent Ormanı, Ankara’da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için öne çıkan mesire alanları arasında yer alıyor. Keçiören sınırlarında bulunan kent ormanı, aynı anda 2222 kişinin piknik yapabileceği kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Alan içerisinde 2 çocuk oyun grubu, futbol ve voleybol sahaları, bisiklet parkuru ile yürüyüş ve koşu parkurları bulunuyor. Aileler ve spor yapmak isteyenler için çeşitli imkânlar sunan Kartaltepe Kent Ormanı, hem dinlenme hem de aktif zaman geçirme açısından tercih ediliyor.
Mavigöl
Mavigöl, Ankara’da şehir merkezine yakın konumuyla öne çıkan mesire alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Mamak ilçesi sınırlarında bulunan Mavigöl, günübirlik ziyaretler için tercih ediliyor.
Mavigöl’de piknik yapılabilirken aynı zamanda çocuk oyun alanları, spor sahaları, iskeleler, çay bahçeleri, at yetiştirme alanı ve yürüyüş yolları gibi çeşitli aktivite imkanları da sunuyor. Bu özellikleriyle Mavigöl aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.