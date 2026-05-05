Bu Gece Bolluk ve Bereket Kapıyı Çalıyor: Hıdırellez

Hıdırellez, baharın gelişini simgeleyen ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan köklü bir gelenek olarak öne çıkıyor. Türk dünyasının yanı sıra bazı Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde de coşkuyla karşılanan bu özel gün; doğanın uyanışını, bereketi ve umudu temsil ediyor. Yüzyıllardır sürdürülen ritüeller, dilekler ve şenliklerle kutlanan Hıdırellez, kültürel mirasın yaşatıldığı en önemli mevsimsel bayramlardan biri olma özelliğini koruyor. İşte Hıdırellez’de uygulanan ritüellerden bazıları:
Ateşten Atlama Geleneği
Hıdırellez kutlamalarının en bilinen ritüellerinden biri olan ateşten atlama geleneği, birçok bölgede coşkuyla sürdürülüyor.
Yakılan ateşin üzerinden atlayan kişilerin, kötü şans, hastalık ve nazardan arınacağına inanılıyor.
Bu ritüelin, eski Türk inançlarında yer alan arınma ve yenilenme düşüncesine dayandığı düşünülüyor.
Ateşin, kötülükleri yok eden ve insanı temizleyen bir unsur olarak görülmesi nedeniyle, üzerinden atlamanın yeni bir başlangıcı simgelediğine inanılıyor.
Gül Ağacının Altına Dilek Gömme Ritüeli
Hıdırellez kutlamalarında, dileklerin kağıda yazılıp gül ağacının altına bırakılması en yaygın ritüeller arasında yer alıyor.
İnanca göre, bolluk ve bereketin simgesi kabul edilen gül ağacının altına bırakılan dileklerin kabul olacağına inanılıyor.
Dileklerin sabah gün doğmadan önce bırakılması gerektiği, 6 Mayıs sabahı ise toplanarak suya bırakılması ya da saklanmasının gelenekler arasında yer aldığı biliniyor.
Kırmızı Çizme Ritüeli
Hıdırellez kapsamında gerçekleştirilen kırmızı çizme ritüeli, dileklerin semboller aracılığıyla ifade edildiği gelenekler arasında yer alıyor.
Özellikle ev, araba ve benzeri maddi istekleri olan vatandaşlar tarafından uygulanan ritüel kapsamında, dilek sahipleri beyaz bir kağıt üzerine kırmızı kalemle sahip olmak istedikleri ev, araba ya da eşyaların çizimini yapıyor. Hazırlanan kağıt, güneş battıktan sonra genellikle bir gül ağacının dibine gömülüyor ya da dallarına bağlanıyor.
Isırgan Otu Ritüeli
Hıdırellez kutlamaları kapsamında uygulanan ritüeller arasında ısırgan otu ile ilgili gelenekler de yer alıyor. Bazı bölgelerde vatandaşların, şifa ve korunma amacıyla ısırgan otuna dokunduğu ya da hafifçe vücutlarına sürdüğü görülüyor. Bu uygulamanın, yıl boyunca hastalıklardan uzak kalmak ve vücudu güçlendirmek amacıyla yapıldığına inanılıyor.
Halk inanışına göre ısırgan otunun yakıcı etkisinin, bedendeki olumsuzlukları ve kötü enerjiyi uzaklaştırdığı düşünülüyor. Aynı zamanda doğanın canlanmasıyla birlikte ortaya çıkan bu bitkinin, yenilenme ve sağlıkla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.
Tuz Ritüeli
Hıdırellez kutlamaları kapsamında sürdürülen ritüeller arasında tuz geleneği de yaygınlığını koruyor. İnanca göre, Hıdırellez gecesi yatmadan önce bir miktar tuz yalayıp uyuyan kişilerin, rüyalarında kendilerine su veren kişiyi görecekleri ve bu kişinin gelecekteki eşleri olacağına inanılıyor.
Söz konusu ritüelin, kısmet açma ve hayırlı bir evlilik dileğiyle yapıldığı ifade edilirken, tuzun susuzluk hissi oluşturması nedeniyle rüya görmeyi tetiklediğine dair halk arasında çeşitli yorumlar bulunuyor
Kırmızı İp Ritüeli
İnanışa göre, Hıdırellez gecesi yastık altına konulan küçük bir parça kırmızı ipin, kişinin hayatına aşkı çekeceği düşünülüyor.
Aynı ritüelin farklı uygulamaları da dikkat çekiyor. Cüzdana yerleştirilen kırmızı ipin bereketi ve maddi kazancı artıracağına, bileğe bağlanan ipin ise şans ve sağlıklı ilişkileri kendine çekeceğine inanılıyor.