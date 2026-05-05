Bu Gece Bolluk ve Bereket Kapıyı Çalıyor: Hıdırellez

Isırgan Otu Ritüeli

Hıdırellez kutlamaları kapsamında uygulanan ritüeller arasında ısırgan otu ile ilgili gelenekler de yer alıyor. Bazı bölgelerde vatandaşların, şifa ve korunma amacıyla ısırgan otuna dokunduğu ya da hafifçe vücutlarına sürdüğü görülüyor. Bu uygulamanın, yıl boyunca hastalıklardan uzak kalmak ve vücudu güçlendirmek amacıyla yapıldığına inanılıyor.

Halk inanışına göre ısırgan otunun yakıcı etkisinin, bedendeki olumsuzlukları ve kötü enerjiyi uzaklaştırdığı düşünülüyor. Aynı zamanda doğanın canlanmasıyla birlikte ortaya çıkan bu bitkinin, yenilenme ve sağlıkla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.