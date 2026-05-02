Türkiye’den Dünyada Bir İlk: ANKA Projesi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Ekim’in öncülüğünde geliştirilen “Antropolojik Kemik Analiz Sistemi (ANKA)”, adli bilimlerde yapay zekâ destekli analiz süreçlerine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde yürütülen proje, sahada elde edilen kemik ve organik bulguların kısa sürede insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunu belirlemeyi hedeflerken, uzman tecrübesini dijital ortama aktararak karar süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.
ADLİ BİLİMLERDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ DÖNEM
Gazetemiz SONSÖZ’e özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Ekim, üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların sadece akademik düzeyde kalmadığını, sahayla güçlü bir iş birliği içinde ilerlediğini vurgulayarak, “Bizim aynı zamanda Adli Bilim ve Enstitümüz var. Orada farklı kolluk kuvvetleriyle, emniyet kriminal ile çeşitli ortaklıklar yaparak projeler üretiyoruz. Üniversitenin bilimsel gücüyle sahanın tecrübesini birleştiriyoruz.” dedi.
Bu iş birliğinin somut çıktılarından biri olan ANKA projesinin temel amacını ise şu sözlerle açıkladı: “Burada temel amaç sahada bulunan bir organik yapının insana mı, hayvana mı ait olduğunu; insansa kadın mı erkek mi, hayvansa hangi türe ait olduğunu kısa sürede ve en uygun maliyetle tespit edebilmek.”
“TECRÜBEYİ VERİ TABANINA AKTARIYORUZ”
Ekim, yıllara dayanan uzmanlık bilgisinin yapay zekâya aktarılmasının projedeki en kritik nokta olduğunu belirterek, “Sizin kafanızdaki yılların tecrübesini bir yere yükleyerek sonucu daha kısa sürede almaya yönelik bir sistem bu” ifadelerini kullandı. Henüz tamamlanma aşamasında olan projeye ilişkin bilgi veren Ekim, “Projenin bitmesine yaklaşık altı ay var. Veri tabanı oluşturuluyor. Sonrasında Ankara Üniversitesi olarak sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na devredeceğiz.” dedi.
“BU BİR BAŞLANGIÇ, VERİYLE GÜÇLENECEK”
Sistemin gelişiminin veriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Ekim, “Bu bir veri tabanı. Elinize gelen her kemiği yükledikçe sistem daha güçlenecek, yapay zekâ daha doğru sonuçlar vermeye başlayacak” diye konuştu.
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.