TTB’den Tıp Eğitimi Uyarısı: “Sağlıkta Büyüme mi, Çöküş mü?”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısındaki hızlı artışın eğitim kalitesini düşürdüğünü ve sağlık sistemindeki temel sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Bulut, mevcut politikaların “sayısal büyüme” odaklı olduğunu belirterek, bunun sağlık hizmetlerine olumlu katkı sunmadığını vurguladı.
“HER ŞEY SAYILARDAN İBARET DEĞİL”
Türkiye’de tıp fakültesi sayısının artırılmasının yanlış bir politika olduğunu dile getiren Bulut, bu yaklaşımı, “Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısını artırarak, eğitimin kalitesini artırmayarak sağlığa çözüm getireceğini düşünen bir yönetim anlayışı var. Bu son derece hatalı bir politikadır.” şeklinde eleştirdi.
Sayı artışının kaliteyi garanti etmediğini belirten Bulut, “Her şey sayılardan ibaret değil. TÜİK’de enflasyon rakamlarını yayınlıyor ama o rakamların yurttaşlar açısından önemi olmadığı gibi, tıp fakültesi sayısının artırılması veya mezun edilen doktor sayısının artırılması da sağlığın kalitesi açısından bir değer ifade etmiyor.” dedi.
“ALTYAPISIZ FAKÜLTELER EĞİTİMİ BOZUYOR”
Yeni açılan fakültelerin çoğunda gerekli altyapının bulunmadığını vurgulayan Bulut,
“Hastanesi olmayan, yeterli sayıda öğretim üyesi olmayan fakülteleri açmak sadece eğitim kalitesini bozan bir politika.” ifadelerini kullandı.
Mevcut üniversitelerde de kontenjanların aşırı artırıldığını belirten Bulut, “Zaten yeterinden fazla kontenjanları şişirilmiş büyük üniversitelere bu eğitimin yükü de bindiriliyor. Öğrenciler kısıtlı amfi ve derslikler koşulları yanı sıra sosyal olanakları da yetersiz olan alanlarda bir eğitime maruz bırakılıyor.” diye konuştu.
TÜRKİYE, FAKÜLTE SAYISINDA DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Uluslararası karşılaştırmalar yapan Bulut, Türkiye’deki tabloya dikkat çekti:
“Bizle benzer nüfusu olan Almanya’da 2021 yılı itibarı ile 42, 235 milyon nüfusu olan Nijerya’da 62 tıp fakültesi var. Türkiye’de ise 126 fakülte var. Türkiye yılda 15.000 tıp doktoru mezunu vererek sağlık iş gücünü artırmaya çalışmaktadır.” Ancak bu artışın sağlık sisteminin sorunlarını çözmediğini belirten Bulut, “Sağlıktaki sorunlar doktor sayısını artırarak çözülemeyecek sosyoekonomik politik sorunlarla karşı karşıyadır.” dedi.
