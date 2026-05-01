TTB’den Tıp Eğitimi Uyarısı: “Sağlıkta Büyüme mi, Çöküş mü?”

“HER ŞEY SAYILARDAN İBARET DEĞİL”



Türkiye’de tıp fakültesi sayısının artırılmasının yanlış bir politika olduğunu dile getiren Bulut, bu yaklaşımı, “Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısını artırarak, eğitimin kalitesini artırmayarak sağlığa çözüm getireceğini düşünen bir yönetim anlayışı var. Bu son derece hatalı bir politikadır.” şeklinde eleştirdi.



Sayı artışının kaliteyi garanti etmediğini belirten Bulut, “Her şey sayılardan ibaret değil. TÜİK’de enflasyon rakamlarını yayınlıyor ama o rakamların yurttaşlar açısından önemi olmadığı gibi, tıp fakültesi sayısının artırılması veya mezun edilen doktor sayısının artırılması da sağlığın kalitesi açısından bir değer ifade etmiyor.” dedi.



“ALTYAPISIZ FAKÜLTELER EĞİTİMİ BOZUYOR”



Yeni açılan fakültelerin çoğunda gerekli altyapının bulunmadığını vurgulayan Bulut,

“Hastanesi olmayan, yeterli sayıda öğretim üyesi olmayan fakülteleri açmak sadece eğitim kalitesini bozan bir politika.” ifadelerini kullandı.

Mevcut üniversitelerde de kontenjanların aşırı artırıldığını belirten Bulut, “Zaten yeterinden fazla kontenjanları şişirilmiş büyük üniversitelere bu eğitimin yükü de bindiriliyor. Öğrenciler kısıtlı amfi ve derslikler koşulları yanı sıra sosyal olanakları da yetersiz olan alanlarda bir eğitime maruz bırakılıyor.” diye konuştu.

