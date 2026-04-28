Dünya’nın En Ölümcül Hayvanları: Tahmin Edilenden Çok Farklı

Dostluktan Tehdite: Köpek

İnsanların en iyi dostu olarak bilinen köpekler, kuduz söz konusu olduğunda ciddi bir riske dönüşebiliyor ve listede 4.sırada yer alıyor. Uzmanlara göre köpek saldırıları nadiren doğrudan ölüme yol açsa da, asıl tehlike köpek ısırıklarıyla bulaşan kuduz hastalığından kaynaklanıyor.

Özellikle Afrika ve Asya’nın düşük gelirli bölgelerinde yaygın olan hastalıkla ilgili Dünya Sağlık Örgütü verileri, köpeklerin insanlardaki kuduz vakalarının yüzde 99’undan sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Yetkililer, hastalığın enfekte köpeklerin ısırıkları, tırmalamaları ya da tükürükleriyle temas sonucu bulaştığını belirterek, aşı ve kontrol çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Köpekler kuduz hastalığına sebep olarak yılda ortalama 59 bin insanın ölümüne sebep oluyor.

