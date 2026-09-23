Uzun zamandır ekonomi yayını yapıyorum.

Yıllardır ekranın karşısına geçtiğimizde sadece rakamları, tabloları, faiz oranlarını ya da piyasa verilerini anlatmaya çalışmıyoruz. Ekonominin vatandaşın hayatına nasıl dokunduğunu da anlatmaya çalışıyoruz.

Çünkü ekonomiyi sadece ekonomi olarak görmenin mümkün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz.

Faizdeki değişiklik bir ailenin kredi taksidini, enflasyon mutfak masrafını, kur hareketi bir işletmenin maliyetini etkiliyor. Bir finansal ürünle ilgili gelişme ise doğrudan insanların birikimlerine dokunuyor.

Bu nedenle yayınlarımızda çoğu zaman ilk düşündüğümüz şey şu oluyor:

“Bunun vatandaşa etkisi ne?”

Ama canlı yayının da kendi sınırları var.

Her şeyi, her zaman, istediğiniz kadar açık söyleyemiyorsunuz. Haber dilinin, eldeki bilginin ve mesleki sorumlulukların gerektirdiği bir ölçü var.

Son günlerde yaşanan fon meselesi de bu nedenle bende biraz farklı bir yerde duruyor.

Çünkü burada yalnızca finansal bir gelişmeyi konuşmuyoruz.

İnsanların birikimlerini konuşuyoruz.

Bir insan parasını bir fona yatırdığında aslında sadece bir finansal ürün almıyor. Bir gelecek planı yapıyor.

Kimi çocuğunun eğitimini düşünüyor, kimi emekliliğini, kimi yıllardır hayalini kurduğu evi. Kimi de sadece çalışarak kazandığı paranın değerini korumaya çalışıyor.

Sonra finans dünyasının dili devreye giriyor:

Tasfiye.

Portföy.

Likidite.

Varlık satışı.

Hukuki süreç.

Bunların hepsi gerekli ve önemli kavramlar.

Ama yatırımcının zihnindeki soru çok daha basit:

“Benim param ne olacak?”

SPK'nın son açıklamasına göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Bu rakam, ekonomi yayınında bir veri.

Ama hayatın içinde 455 bin 758 farklı insan anlamına geliyor.

Aynı miktarda paraya sahip değiller. Aynı yatırım deneyimine sahip değiller. Aynı ihtiyaçları da yok.

Birinin yatırdığı para toplam birikiminin küçük bir bölümü olabilir.

Bir başkasınınki yıllarca çalışarak biriktirdiği para olabilir.

Dolayısıyla aynı finansal olay, farklı insanların hayatında bambaşka sonuçlar yaratabilir.

Üstelik süreç henüz tamamlanmış değil.

SPK, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için ilgili fonlarda İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi.

Tasfiye süresiyle ilgili düzenlemede de değişiklik yapıldı ve süre üç aydan altı aya çıkarıldı. SPK, bunun tasfiyenin mutlaka altı ay süreceği anlamına gelmediğini; portföylerdeki varlıkların ve piyasa koşullarının dikkate alınarak daha uygun koşullarda satış yapılabilmesine imkân sağlamak amacı taşıdığını açıkladı.

Bunlar sürecin teknik tarafı.

Fakat yatırımcı açısından mesele hâlâ çok somut:

Parasını ne zaman kullanabilecek? Ne kadarı geri gelecek? Süreç nasıl ilerleyecek?

İşte burada finans dili ile hayatın dili birbirinden ayrılıyor.

Biz “tasfiye süreci” diyoruz.

Yatırımcı kendi hayatının hesabını yapıyor.

Biz “piyasa koşulları” diyoruz.

O, kirasını, kredisini, borcunu, çocuğunun masrafını düşünüyor.

Bu nedenle bu yazıda sadece tasfiyenin nasıl işleyeceğini anlatmak istemiyorum. Bununla ilgili zaten teknik açıklamalar ve haberler var.

Ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Bir yatırımın arkasında her zaman bir insan var.

Yatırımcının da sorumluluğu var. Finansal ürünlerin riski var. Her yatırımın kazanç garantisi taşımadığı açık.

Ama “risk vardı” demek, yaşananların tamamını açıklamaya yetmiyor.

Çünkü bir insanın hayatındaki birikim, finans kitaplarındaki bir “risk” başlığından çok daha büyük bir anlam taşıyor.

Yıllardır ekonomi yayınlarında vatandaşı düşünerek yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir rakamı ekrana getirirken anlaşılır olmasına, bir gelişmeyi aktarırken günlük hayata etkisinin görülmesine önem veriyoruz.

Fakat bazı cümleler canlı yayında söylenmeden kalabiliyor.

Belki bu yazının farkı da burada.

Burada biraz daha fazla durup düşünebiliyor, finansal gelişmelerin insanda bıraktığı tarafı da konuşabiliyorum.

Çünkü finansal sistemler rakamlarla çalışır.

Ama güvenle ayakta durur.

Fon meselesinde bundan sonraki süreç elbette hukuki ve finansal kurallar çerçevesinde ilerleyecek.

Ancak yatırımcıların ihtiyacı yalnızca teknik açıklamalar değil; açıklık, şeffaflık ve belirsizliğin mümkün olduğunca azaltılması.

Çünkü sonunda mesele sadece paranın ne zaman ve ne kadar geri alınacağı değil.

Bir de insanların finansal sisteme duyduğu güven var.

Ve o güven, bir bilançodaki rakamdan çok daha zor yeniden kuruluyor.

Fonların içinde sadece para yok.

İnsanların emeği, planları ve geleceğe dair umutları da var.