A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasının son karşılaşmasında yarın saat 19.30’da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Turnuvada 7 maçta 7 galibiyetle yoluna namağlup devam eden "Filenin Sultanları", Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda ilk kez üst üste 8 maçlık galibiyet serisine ulaşarak tarih yazacak. Aynı zamanda çeyrek final bileti de bu galibiyetle garantilenecek.

VNL’de Şampiyonluk Yolunda Emin Adımlarla

Ay-yıldızlılar, turnuvanın Çin’in başkenti Pekin’de oynanan ilk haftasında:

  • Fransa’yı 3-1,
  • Tayland’ı 3-0,
  • Polonya ve Çin’i ise 3-2’lik skorlarla geçerek ilk haftayı 4’te 4 yaptı.

İstanbul’daki ikinci hafta maçlarında:

  • Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore’yi set vermeden 3-0 mağlup eden milliler, Brezilya öncesinde seriyi 7’ye çıkardı.

Geçmişte 7 Maçlık Seriyi İki Kez Yakaladı

"Filenin Sultanları", 2021 ve 2024 yıllarında da VNL’de 7 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. Ancak henüz 8’de 8 yapamadı. Brezilya galibiyeti, bu anlamda bir ilk olacak.

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Berka Buse Özden Yıldızlaştı

Son oynanan Güney Kore maçında, Berka Buse Özden 12, Deniz Uyanık ise 11 sayı ile öne çıktı. Milliler, 3-0’lık net skorla sahadan galip ayrılarak turnuvadaki baskın performansını sürdürdü.

3. Hafta Maçları Hollanda’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’in 3. ve son haftasında 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek.
İşte maç takvimi:

  • 9 Temmuz / 21.30 ➤ Hollanda – Türkiye
  • 11 Temmuz / 21.30 ➤ Çekya – Türkiye
  • 12 Temmuz / 20.00 ➤ Türkiye – İtalya
  • 13 Temmuz / 21.00 ➤ Sırbistan – Türkiye

Tribünde Bakan Desteği

Güney Kore maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğluda tribünden takip etti.

Kaynak: AA