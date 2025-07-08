A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3’üncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Filenin Sultanları ilk maçında yarın ev sahibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda karşılaşmasının ardından Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek. A Milli Voleybol Takımı VNL 2’nci haftasında 7’de 7 yaparak son maçında Brezilya’ya karşı ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Brezilya ise bu müsabakada 7’nci galibiyetine ulaşmıştı.

Baladın ve Özbay Kadroda Yer Almadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 3’üncü hafta maç kadrosunda Hande Baladın devam eden tedavi süreci sebebiyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle tetkik ve tedavi amacıyla kadroda yer almadı.

İlkin Aydın'ın Durumunu TVF Açıkladı

İlkin Aydın'ın durumu hakkında ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takım kampında antrenmanlara devam eden oyuncumuz İlkin Aydın‘ın sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı şu şekilde açıklandı:

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye