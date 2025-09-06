Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir başarıya daha imza attı. Turnuvanın yarı finalinde Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Grup aşamasında sergilediği başarılı performansla çeyrek finale yükselen Türkiye, çeyrek finalde güçlü rakibi ABD’yi 3-1’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmıştı. Bugün oynanan yarı final mücadelesinde ise Japonya karşısında etkili bir oyun ortaya koyan milliler, setleri kazanarak maçtan galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, dünya voleybol tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Şampiyonası finaline çıkan ilk Türk kadın voleybol takımı oldu.

Final maçında Türkiye’nin rakibi henüz netleşmezken, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk için sahada olacağı karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.