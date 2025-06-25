2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasında Türkiye, Arena Burgas’ta karşılaştığı Slovenya’ya 3-0 mağlup oldu. Maçın setleri 16-25, 22-25 ve 18-25 sonuçlandı.

Karşılaşmayı İtalya'dan Andrea Puecher ve Karadağ'dan Sonja Simonovska yönetti. Mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız da salondan takip etti.

Slovenya Karşısında Kadroda Kimler Vardı?

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L)

Yedekler: Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel

Slovenya: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, T. Stern, Bracko, Kovavic (L)

Yedekler: Planinsic, Mujanovic, Sen

Sıradaki Rakip: Ukrayna

Filenin Efeleri, 2. haftadaki ikinci maçında yarın saat 18:30’da Ukrayna ile karşılaşacak. Gözler, ekibimizin galibiyet arayışına çevrildi.