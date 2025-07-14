Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Nilay’ karakteriyle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek, sosyal medyada yaptığı sert mesajlar nedeniyle yargı sürecinin merkezine oturdu. Aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek’in kızı olan oyuncu hakkında, “tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla dava açıldı.

Sosyal Medya Tartışması Mahkemeye Taşındı

İddiaya göre, Feyza Civelek’in eski sevgilisi Alican Kurt’un bir paylaşımına yapılan yorum, tartışmanın fitilini ateşledi. Alican Kurt’un yakın arkadaşı Mert Wang’ın Instagram'daki bir gönderiye yazdığı “Saçmalama lan” yorumuna sinirlenen Civelek, Wang’a özel mesaj göndererek sert ifadeler kullandı.

Civelek'in mesajında yer alan tehdit içerikli ifadeler şöyleydi:

“Hayatında beni görmedin, etmedin; ilişkime nasıl müdahale edersin? Türkiye’nin en çok tanınan oyuncularından biriyim. Komiksin, beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Numaranı aldım, boyunun ölçüsünü alacağım. Bir daha adımı ağzına alırsan seni köprüde sallandırırım. Gelen geçen yüzüne tükürür!”

Savcılık Soruşturdu, Mahkeme Davayı Açtı

Bu mesajın ardından Mert Wang, savcılığa başvurarak Civelek’ten şikâyetçi oldu. Şikayet dilekçesinde hem tehdit hem de hakaret suçlarının işlendiği, bu ifadelerin korkutma ve sindirme amacı taşıdığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı kısa sürede tamamladı. Sabah gazetesinin haberine göre, hazırlanan iddianamede Civelek’in mesajlarının ekran görüntüleri delil olarak dosyaya eklendi ve dava açılması için yeterli görüldü.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Feyza Civelek hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Genç oyuncu, önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.