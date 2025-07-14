Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi sakinleri, asırlık yayla göçü geleneğini düzenledikleri şenlikle yaşattı. Yöresel kıyafetlerini giyen mahalleli, özenle süsledikleri büyükbaşlarıyla birlikte davul, zurna ve kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'nın yolunu tuttu. Göç yolculuğu sırasında mola veren yaylacılar, kemençe etrafında horon halkaları oluşturdu; renkli görüntüler yaşandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü, şenliğe dönüştürüldü. Bu yıl 5'incisi düzenlenen yayla göçü şenliğinde, yöresel kıyafetlerini giyen köylüler süsledikleri büyükbaşlarla davul, zurna ve kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'na doğru yola çıktı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte yol boyunca horonlar oynandı ve alkışla tempo tutuldu. Şenlik kapsamında yöresel sanatçılar sahne alırken, bölgeye özgü lezzetler pişirilerek halka sunuldu. Şenlikteki coşkulu anlar, dron ile havadan görüntülendi.

Bu Yıl 5'incisi Düzenlendi

Geleneklerini yeni nesle aktarmak istediklerini söyleyen Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Bıyık, amaçlarının yeni nesle geleneklerini aktarabilmek olduğunu ifade ederek, "Yayla göç festivalimizin bu yıl 5'incisini düzenledik. Festivalimiz 200 yıl önce büyüklerimizin yaylaya göç hikayesini anlatıyor. Yayla göçlerinin, yeni nesle aktarılabilmesi için mücadele veriyoruz. Güzel bir atmosfer var. Göçü canlandırıyoruz; yöresel yemekler yaparak, hayvanları süsleyerek, hızar ile ağaçta odun keserek her yıl göç festivaline yeni etkinlikler ekliyoruz" diye konuştu.