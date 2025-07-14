MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Çarşamba günü saat 14.00’te DEM Parti heyetiyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, temasın TBMM’deki siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Görüşme haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam’daki konuşmasında “AK Parti, MHP ve DEM Parti ile el ele yürümeye varız” şeklindeki sözlerinin ardından geldi. Bu açıklama bazı çevrelerde şaşkınlıkla karşılanmış, özellikle MHP tabanında eleştiriler dile getirilmişti.

Öte yandan, Devlet Bahçeli’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığı ve bazı konular için teşekkür ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar ise MHP kaynakları tarafından doğrulanmadı.

Çarşamba günü gerçekleşecek olan Bahçeli-DEM Parti görüşmesinin ardından tarafların kamuoyuna kısa bir açıklama yapması bekleniyor.