Törene sanatçının kızı Fatma Çelenk, kardeşi Feyza Güven, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin, Bursa Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz, Bursa Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ile çok sayıda sanatçı ve öğrencisi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Çelenk’in yaşamından kesitlerin yer aldığı kısa film izletildi.

“Huzurluydu, Gözüm Arkada Değil”

Sanatçının kızı Fatma Çelenk, annesinin sanat hayatına duyduğu bağlılığı ve son dönemindeki huzurunu anlattı. Çelenk’in, geriye dönüp baktığında yaşamından memnun olduğunu söylediği aktarıldı.

“Tiyatroya Büyük Katkı Sağladı”

Bursa Devlet Tiyatroları Müdürü Sezai Yılmaz, Feyha Çelenk’in Türk tiyatrosuna önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, onun anısını yaşatmak için sahnede bir koltuğun her zaman boş bırakılacağını açıkladı. Ayrıca sanatçının başrolünde yer aldığı “Çalıkuşu” oyununun yeniden sahneleneceği duyuruldu.

Son Veda İstanbul’da Olacak

Törende sevenleri sanatçıya sahnede veda ederken, Feyha Çelenk’in cenazesinin İstanbul’da Şakirin Camii’nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Feyha Çelenk, ardında güçlü bir sanat mirası bırakarak son yolculuğuna uğurlandı.