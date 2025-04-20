Türk futbolunun yakından tanıdığı Alman teknik direktör Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. Lorant, Türkiye’de Fenerbahçe başta olmak üzere Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi kulüplerde teknik direktörlük yaparak iz bırakan isimler arasında yer aldı.

2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Werner Lorant, sarı-lacivertli takımla çıktığı 39 maçta 1.97’lik puan ortalaması yakalayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Alman teknik adam, Fenerbahçe tarihine geçen ve taraftarların hafızasında yer edinen 6-0’lık Galatasaray galibiyetinde takımın başında yer alarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

Fenerbahçe dışında Türkiye'de görev yaptığı diğer kulüpler arasında Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa da bulunan Lorant, disiplinli yapısı ve futbol bilgisiyle tanınıyordu.

Futbol kamuoyu, Lorant’ın vefat haberini üzüntüyle karşılarken, Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada Alman teknik adama yönelik taziye mesajları paylaştı.

Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan Werner Lorant, Türkiye’deki futbol kariyeriyle de iz bıraktı. Sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.