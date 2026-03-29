Yarışlar, Seyhan Baraj Gölü üzerindeki durgun su parkurunda, Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri’nde yapıldı. Organizasyona 21 kulüpten yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Büyükler (kadın/erkek) ve U23 kategorilerinde;

Tek çifte

İki çifte

İki tek

Dört çifte

Sekiz tek

sınıflarında yarışlar düzenlendi. Para kürek kategorisinde ise 7 erkek ve 6 kadın sporcu mücadele etti.

Fenerbahçe Zirveyi Bırakmadı

Büyük erkeklerde 888 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü birinci olurken,

Galatasaray Spor Kulübü 516 puanla ikinci,

TED Edirne Koleji Spor Kulübü 410 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda da 500 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe’yi, 238 puanla Galatasaray ikinci, 70 puanla Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü üçüncü olarak takip etti.

Duygusal Anlar Yaşandı

Son yarışın sağanak yağış altında gerçekleştiği organizasyonda bazı sporcuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Mücadeleler boyunca centilmenlik ve rekabet ön plandaydı.

Ödüller Protokolden

Dereceye giren sporculara ödülleri; Mustafa Yavuz, Sunay Karamık ve Mustafa Loğoğlu tarafından verildi.

“Adana Önemli Bir Spor Merkezi”

Adana Valisi Mustafa Yavuz, kentin kürek ve yelken sporları için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Seyhan Baraj Gölü’nün Türkiye’nin en uygun parkurlarından biri olduğunu ifade etti. Yavuz ayrıca, Adana’nın farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için heyecan dolu anlara sahne olurken, Adana bir kez daha önemli bir spor merkezi olduğunu gösterdi.