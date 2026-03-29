Genel Kurul’da ele alınacak “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, özellikle deprem sonrası yapılan konutlar, bedelli askerlik ve vergi düzenlemeleri açısından dikkat çekiyor.
Deprem Konutları ve İş Yerlerine İndirim
Teklife göre, 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında inşa edilen konut ve iş yerlerinin borçlandırma bedelleri için önemli bir kolaylık sağlanacak.
31 Aralık 2026’ya kadar borcun peşin ödenmesi halinde:
- İlk konutlar için yüzde 74
- İlk iş yerleri için yüzde 48
oranında indirim uygulanacak.
Bedelli Askerlik Ücretine Artış
Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenlemeye göre, bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırılacak.
Şans Oyunları Reklamlarına Vergi Kısıtı
Kurum kazancının hesaplanmasında, her türlü şans ve bahis oyunlarına ait reklam ve ilan giderleri artık gider olarak gösterilemeyecek.
Kamu Taşınmazları Özelleştirilebilecek
Üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarına ait taşınmazlar, talep edilmesi halinde özelleştirme kapsamına alınabilecek.
Serbest Bölgelere Vergi İstisnası
Serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, ürettikleri ürünleri yurt dışına veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
Uluslararası Anlaşmalar Gündemde
Genel Kurul’da ayrıca Türkiye’nin;
- Libya Milli Birlik Hükümeti
- Kırgızistan Cumhuriyeti
- Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
ile imzaladığı anlaşmalar görüşülecek.
Komisyonlarda Yoğun Mesai
Sosyal Politikalar ve Doğum İzni
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sosyal medya düzenlemeleri ve doğum iznine ilişkin değişiklikleri içeren teklifin görüşmeleri sürecek.
Dış Politika ve Bölgesel Gelişmeler
Dışişleri Komisyonu’nda 6 uluslararası anlaşma ele alınacak. Ayrıca “ABD-İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş ve bölgesel etkileri” konusunda bilgilendirme sunumu yapılacak.
Diğer Komisyonlar
- Suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırmalar
- Finansal okuryazarlığın artırılması çalışmaları
gündemde olacak.
Siyasi Partiler Grup Toplantıları Yapacak
Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek.
Recep Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap edecek.