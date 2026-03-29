Genel Kurul’da ele alınacak “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, özellikle deprem sonrası yapılan konutlar, bedelli askerlik ve vergi düzenlemeleri açısından dikkat çekiyor.

Deprem Konutları ve İş Yerlerine İndirim

Teklife göre, 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında inşa edilen konut ve iş yerlerinin borçlandırma bedelleri için önemli bir kolaylık sağlanacak.

31 Aralık 2026’ya kadar borcun peşin ödenmesi halinde:

İlk konutlar için yüzde 74

İlk iş yerleri için yüzde 48

oranında indirim uygulanacak.

Bedelli Askerlik Ücretine Artış

Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenlemeye göre, bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırılacak.

Şans Oyunları Reklamlarına Vergi Kısıtı

Kurum kazancının hesaplanmasında, her türlü şans ve bahis oyunlarına ait reklam ve ilan giderleri artık gider olarak gösterilemeyecek.

Kamu Taşınmazları Özelleştirilebilecek

Üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarına ait taşınmazlar, talep edilmesi halinde özelleştirme kapsamına alınabilecek.

Serbest Bölgelere Vergi İstisnası

Serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, ürettikleri ürünleri yurt dışına veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Uluslararası Anlaşmalar Gündemde

Genel Kurul’da ayrıca Türkiye’nin;

Libya Milli Birlik Hükümeti

Kırgızistan Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi

ile imzaladığı anlaşmalar görüşülecek.

Komisyonlarda Yoğun Mesai

Sosyal Politikalar ve Doğum İzni

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sosyal medya düzenlemeleri ve doğum iznine ilişkin değişiklikleri içeren teklifin görüşmeleri sürecek.

Dış Politika ve Bölgesel Gelişmeler

Dışişleri Komisyonu’nda 6 uluslararası anlaşma ele alınacak. Ayrıca “ABD-İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş ve bölgesel etkileri” konusunda bilgilendirme sunumu yapılacak.

Diğer Komisyonlar

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırmalar

Finansal okuryazarlığın artırılması çalışmaları

gündemde olacak.

Siyasi Partiler Grup Toplantıları Yapacak

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek.

Recep Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap edecek.