Türkiye’de çok sesli müziğin yaygınlaştırılması amacıyla devlet destekli olarak hayata geçirilen Ankara Müzik Festivali, 40 yıldır başkentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunuyor. Festival, uluslararası sanatçıları bir araya getiren önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

Bu yıl 17 ülkeden 800’ü aşkın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek festivalde senfoni, opera, bale, oda müziği ve caz konserleri sanatseverlerle buluşacak.

“Türkiye’nin Çok Sesli Müzik Hareketi Ankara’dan Başladı”

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, festivalin 40 yıl önce Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının talebiyle kurulduğunu ve bugüne kadar vakıf tarafından yaşatıldığını belirtti. Yüksel, festivalin Ankara’nın kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmeyi ve uluslararası bir köprü kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Festivalin Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve konservatuvarların birikimi üzerine kurulduğunu aktaran Yüksel, “Sanatseverlerin salonları doldurması etkinliklerimizin anlam kazanması açısından kritik öneme sahip” dedi.

Dostluk ve Uluslararası İşbirliği Konserleri

Festival kapsamında 4 Nisan’da açılış konseri Cenap And anısına, 30 Nisan’da ise Mehmet Başman anısına düzenlenecek. Programda Ankara Festival Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Tiflis, Jakarta, Batavia, Tataristan gibi ülkelerden gelen orkestralar sahne alacak. Solist olarak genç yetenek Can Saraç da performans sergileyecek.

Türk Bestecileri ve İlk Seslendirmeler

Festivalde Türk bestecilerinin eserleri dünya prömiyerleriyle sunulacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek eserler arasında Erberk Eryılmaz ve Onur Türkmen’in yapıtları da yer alıyor.

Genç Sanatçılar İçin Destek Programları

Festival, genç sanatçıların uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla masterclass, workshop ve atölye çalışmaları düzenliyor. Konservatuvar öğrencileri salonlara ücretsiz katılım hakkına sahip. Daha önce bu programlar aracılığıyla bazı öğrenciler yurt dışında eğitim fırsatı buldu.

Festival Programı ve Detaylar

4-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin konser programı, çalınacak eserler ve katılacak sanatçılara ilişkin bilgiler, ankarafestival.com adresi ve vakfın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.