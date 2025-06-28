Fenerbahçe'de yönetim forma tanıtımından önce iki transferi bitirmek istiyor. Yönetim bu iki transferde de son aşamaya geldi.

UĞURCAN ADIM ADIM FENER'E

Trabzonspor'un deneyimli kaptanı Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ve Trabzonspor anlaşma noktasına geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor ile 15 milyon Euro transfer bedelinde anlaşma sağladı. Oyuncu tarafı ile de sözlü olarak anlaşan yönetim ufak pürüzleri giderdikten sonra oyuncuyu açıklamaya hazırlanıyor.

DURAN GELİYOR

Fenerbahçe, santrafor hamlesi için Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki John Duran'ı transfer etmeye çok yaklaştı. Yönetim oyuncu ile maaş, imza parası ve bonuslar dahil olmak üzere toplam 25 milyon Euro üzerinden anlaştı. Oyuncuyu göndermek isteyen Suudi kulübü ile pazarlıkları sıklaştıran Fenerbahçe, oyuncuyu hem forma tanıtımına hem de kampa yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.