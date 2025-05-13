Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla mavi ışıklarla aydınlatıldı.

10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilirken onların eğitim, çalışma ve sağlık gibi temel haklara erişimleri konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yıl düzenlenen etkinlikler kapsamında; engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, mavi renkle ışıklandırıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün mavi renkle ışıklandırılmış büyüleyici görüntüsü, Beşiktaş'tan görüntülenirken İstanbullular üzerinde de etkileyici izler bıraktı.