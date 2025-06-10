Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi, sevenlerini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre Başkan Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, oğlunun vefat haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Gülten Zeyrek’in tedavisi devam ederken, Ferdi Zeyrek’in cenazesi belediyeye götürülmek üzere yola çıktı.
6 Haziran’da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayatını kaybetti. Oğlunun yaşadığı kaza sonrası fenalaşan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek’in, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra rahatsızlığının arttığı bildirildi.