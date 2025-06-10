Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun olan 5 öğrenci, annelerinin sandıklarında sakladığı yaklaşık 300 yıllık geleneksel dokumaları modern tasarımlarla yeniden yorumladı. “Sandıktan podyuma” sloganıyla hazırlanan mezuniyet koleksiyonu, hem kültürel mirası yaşatmayı hem de sürdürülebilir modaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Dilek Hiçdurmaz, Pınar Erdoğan, Aleyna Şeyma Ateş, Esma Özdemir ve İran asıllı Asma Aslany, öğretim üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı'nın danışmanlığında yürüttükleri projede, ehram, Rize bezi ve Karadeniz peştamalı gibi geleneksel kumaşları dönüştürerek günlük kullanıma uygun kıyafetler tasarladı. Öğrenciler, Osmanlı döneminden esinlenilen kaftan, göynek ve üç etek entarileri modern moda çizgileriyle buluşturdu.

Atıksız tasarım vurgusu

Projede sürdürülebilirliğe büyük önem verildi. Öğrenciler, doğayı kirletmeden ve yeni kumaş satın almadan, atıl durumdaki dokumaları değerlendirdi. Kalıp yerleşimi ve kesim teknikleriyle israfın önüne geçildi. Kullanılan kumaşların çoğu, 200-300 yıllık geçmişe sahip otantik dokumalardan oluştu.

İranlı öğrenci Asma Aslany ise Şah Rıza Pehlevi dönemine ait geleneksel giysilerden esinlenerek projeye farklı bir kültürel bakış açısı kazandırdı.

“Satın almak yerine sandıkları açtık”

Projeyi yürüten Doç. Dr. Safiye Sarı, öğrencilerin mezuniyet koleksiyonlarını hazırlarken kültürel dokuları modern tasarıma taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir moda anlayışıyla ilerledik. Atık kumaşları değerlendirdik, satın alma yoluna gitmedik. Sandıklardan çıkan ehram, Rize bezi, Karadeniz peştamalı ve İran dokumaları bu projede yeniden hayat buldu. Özellikle ehram, artık neredeyse yok olmak üzere olan çok değerli bir dokuma. Bu kumaşları yeniden giyilebilir hale getirdik.”

Mezun öğrencilerden Dilek Hiçdurmaz ise, “Annelerimizin sandığındaki ehramları modern bir bakış açısıyla yeniden tasarladık. Eski kumaşlara yeni bir ruh kazandırarak, onları günümüz modasına uyarlamaya çalıştık” dedi.

Hazırlanan koleksiyon, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sergilenerek büyük ilgi gördü.