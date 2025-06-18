Keçiören’de bulunan Etlik Şehir Hastanesi, hem büyüklüğüyle hem de teknolojik donanımıyla göz dolduruyor. Ama iş hizmete gelince vatandaşlar isyan ediyor. Hastaneye gidenler, personelin ilgisizliğinden ve vatandaşa karşı tavrından şikâyetçi.

“Yolunu zor buluyoruz, birini bir şey sormaya çalışıyorsun kimse ilgilenmiyor,” diyen vatandaşlar, dev hastaneye bir daha gitmek istemediklerini söylüyor. Özellikle yaşlılar ve ilk defa gelenler, koca binada ne yapacaklarını şaşırıyor.

Bir hasta yakını, “Doktora ulaşmak zaten zor. Koridorda güvenliği soruyorsun, o da bilmiyor. Herkes başından savıyor,” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Hastalar başka hastaneleri dolduruyor!

Etlik’te yaşanan memnuniyetsizlik sonrası vatandaşlar Dışkapı, Numune, Yenimahalle ve Hacettepe gibi diğer hastanelere yöneliyor. Bu da oralarda yoğunluğu artırırken, randevu almak imkansız hale geliyor.

Konuyla ilgili konuşan bir diğer vatandaş, “Etlik’e gitmeye korkar olduk. Mecburen başka hastaneye yöneliyoruz ama orası da dolu. Saatlerce sıra bekliyoruz,” diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.

Gözler Yetkililerde

Halk, büyük umutlarla açılan Etlik Şehir Hastanesi’nde hizmet kalitesinin artırılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, hem personel ilgisinin artmasını hem de şehir genelinde sağlık sisteminin rahatlamasını bekliyor.