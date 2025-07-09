Etimesgut Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenleyeceği anma ve aşure programının duyurusunu resmi X hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda; birlik, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan bu özel etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yas-ı Matem’in maneviyatını hep birlikte paylaşacağımız, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olan Muharrem Ayı Anması ve Aşure Programımıza tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullanıldı.

Etkinliğin Detayları Belli Oldu

Anma ve aşure programı, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 20.00’de, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, halk müziğinin sevilen ismi Mustafa Özarslan sahne alacak. Deyişlerin seslendirileceği gecede, katılımcılara aşure ikramı da yapılacak.

Etimesgut Belediyesi, bu anlamlı programa ilişkin yaptığı paylaşımı, “Sizleri de bu ortak sofraya, bu yürekten buluşmaya davet ediyoruz” sözleriyle tamamladı.

Yas-ı Matem’in maneviyatını hep birlikte paylaşacağımız, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olan Muharrem Ayı Anması ve Aşure Programımıza tüm halkımız davetlidir.



Bu anlamlı etkinlikte, değerli sanatçımız Mustafa Özarslan da bizlerle olacak; deyişler ve aşure… pic.twitter.com/NkGu7elnUj — Etimesgut Belediyesi (@etimesgutbld) July 9, 2025