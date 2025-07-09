AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün 'İBB duruşmaları TRT'de yayınlasın' önerisinde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek verdi. Erdoğan, "Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, dün CHP'nin "Ekrem İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın" talebine yeşil ışık yakan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek geldi.

"GAYET GÜZEL BİR TAKDİR..."

AKP Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" açıklamasını yaptı.