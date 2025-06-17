Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde seyreden L.A. (48) idaresindeki 26 ALG 815 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, park halindeki bir midibüs ile başka bir otomobile çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü L.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cipin çarptığı 3 araçta hasar oluştu.